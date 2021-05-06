Bu taksiyi çevirenler engel tanımıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sunmuş olduğu "Engelsiz Taksi" hizmeti ile engelli vatandaşların günlük hayatlarının kolaylaşmasına imkân sağlıyor. Bu hizmetle engelli vatandaşlar zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkânı buluyor.

ENGELLİLER İÇİN ZAHMETSİZCE ULAŞIM İMKÂNI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlarımızın günlük hayata katılımlarını sağlamak amacıyla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdi. Engelli vatandaşların taleplerini dikkate alarak, kent genelinde ücretsiz olarak gidecekleri yere zahmetsizce ulaşımlarının sağlandığı "Engelsiz Taksi" de bu projelerden biri. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce tüm Kocaeli'de hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan "Engelsiz Taksi" ile engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.

"YAŞAMA BAĞLANMAM İÇİN UMUT OLDU"

"Engelsiz Taksi" ile tedavi sürecinde hastaneye gidip geldiğini ifade eden Mustafa Balcıoğlu, "Boyun fıtığı dar kanal ameliyatı oldum. Ameliyat neticesinde boynumdan aşağısı tutmaz hale geldi. Bu süreçte hastaneye gidip tedavi olmak için "Engelsiz Taksi" hizmetinden faydalandım. Bu hizmet sayesinde tedavi için hastaneye gidip gelmekteyim ve tedavi olmaktayım. Beni her gün düzenli olarak saat 10'da evimden alıp hastaneye, 12'de hastaneden alıp evime bırakıyorlar. Bu hizmet olmasaydı tamamen yatağa bağlı bir hasta olarak hayatımı sürdürmek zorunda kalacaktım. Şimdi ise, ayağa kalkma, yürüme ve tekrar yaşama bağlanma konusunda büyük bir umut kazandım. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın beyefendiye ve emeği geçen tüm personele şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KİMLER '' ENGELSİZ TAKSİ'' HİZMETİNE BAŞVURABİLİR

Kocaeli'de ikamet eden, herhangi bir engel gruplarında yer alıp ekonomik durumu yetersiz olan, çevresinde ulaşım desteğine yardımcı olacak kimsesi olmayanlar, talep ettiği sağlık hizmeti sunan kurumda servis imkânı bulunmayan vatandaşla,r Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu ücretsiz hizmetinden yararlanabiliyor.

BÜYÜKŞEHİR 153 ÇAĞRI MERKEZİ'NDEN RANDEVU ALINABİLİYOR

Özel araçlarla bireylerin hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı "Engelsiz Taksi" hizmetinden 2020 yılında 3 bin 43 kişi faydalandı. 08.30 ile 17.30 saatleri arası hizmet veren "Engelsiz Taksi"ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 numaralı Çağrı Merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.