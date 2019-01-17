Bu Tarif Sizi Pide Ustası Yapar ?? Hazırlarını Hiç Aratmaz, Karadeniz Pidesi Tarifi
30 dakika önce
Her yemeği meşhur olan, her yapılanı ayrı lezzetli olan Karadeniz'in pidesi de tartışılmayacak kadar lezzetli. Evinizde bol köpüklü ayranınızın yanında keyifle tüketebileceğiniz Karadeniz pidesini yapmak düşündüğünüz kadarda zor değil.
Her yemeği meşhur olan, her yapılanı ayrı lezzetli olan Karadeniz
'in pidesi de tartışılmayacak kadar lezzetli. Evinizde bol köpüklü ayranınızın yanında keyifle tüketebileceğiniz Karadeniz pidesini yapmak düşündüğünüz kadarda zor değil. İsterseniz kıymalı isterseniz peynirli hatta yumurtalı da yapabileceğiniz, farklı farklı çeşitlerle masalarınızı süsleyebileceğiniz bu lezzeti daha fazla zaman kaybetmeden hemen denemelisiniz. Ancak bu pideyi yapmadan önce tüm ön yargılarınızı bırakıp mutfağa girmelisiniz. Sonucu gördüğünüzde çok mutlu olacaksınız. Beş çaylarına, oturmalara, misafirlere kolaylıkla yapabileceğiniz, bol içi ile damaklarınız da güzel bir tat bırakacak Karadeniz pidesi nasıl yapılır? öğrenmek için videomuzu izlemeyi ve sonrasında evlerinizde denemeyi unutmamalısınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:09 Kaynak: Youtube
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