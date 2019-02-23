Bu Tarifle Evlerde Bayat Ekmek Kalmayacak | Acayip Tarifler
1 saat önce
Selamlar canlarımBugün size nefis bir #kahvaltılık tarifiyle geldim. Yapması 5 dakika pişmesi 5 dakika oldukça pratik bir tarif. Tarifim bayat ekmekle yapılıyor ama bir gün önceden kalan ekmekle de yapabilirsiniz.
Selamlar canlarım
Bugün size nefis bir #kahvaltılık
tarifiyle geldim. Yapması 5 dakika pişmesi 5 dakika oldukça pratik bir tarif. Tarifim bayat ekmekle yapılıyor ama bir gün önceden kalan ekmekle de yapabilirsiniz. Hadi bakalım geçelim tarifime ??
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:15 Kaynak: Youtube
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