Son Dakika Haberleri: Bu Tarifle Evlerde Bayat Ekmek Kalmayacak | Acayip Tarifler

Bu Tarifle Evlerde Bayat Ekmek Kalmayacak | Acayip Tarifler

1 saat önce

Selamlar canlarımBugün size nefis bir #kahvaltılık tarifiyle geldim. Yapması 5 dakika pişmesi 5 dakika oldukça pratik bir tarif. Tarifim bayat ekmekle yapılıyor ama bir gün önceden kalan ekmekle de yapabilirsiniz.

Selamlar canlarım

Bugün size nefis bir #kahvaltılık tarifiyle geldim. Yapması 5 dakika pişmesi 5 dakika oldukça pratik bir tarif. Tarifim bayat ekmekle yapılıyor ama bir gün önceden kalan ekmekle de yapabilirsiniz. Hadi bakalım geçelim tarifime ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:15 Kaynak: Youtube

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