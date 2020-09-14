"Bu tarihlerin hiçbiri tesadüf değildir" - Son Dakika

"Bu tarihlerin hiçbiri tesadüf değildir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylarla ilgili Yunanistan'ın tutum ve davranışlarını eleştirerek, "Yunanistan'ın tutumlarında tek başına değil.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylarla ilgili Yunanistan'ın tutum ve davranışlarını eleştirerek, "Yunanistan'ın tutumlarında tek başına değil. Yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın göstergesi olan petrol ve doğalgazın özellikle büyük bir uğraşı içerisindeyiz" dedi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Nail Öztürk, 194 delegenin oy kullandığı seçimde 187 delegenin oyunu alarak yeniden AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı olarak seçildi.

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Programda açılış konuşmasını yapan Başkan Nail Öztürk, bugüne kadar AK Parti teşkilatlarının çeşitli kademelerinde görev aldığını belirterek, "Görev aldığım sürede şunu öğrendim ki AK Parti teşkilatları içerisinde görev almak büyük bir onur ve gurur meselesidir. Liderimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'İnandığın yolda yürü' anlayışıyla durmadan, yorulmadan yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

"MESELE ÜMMET DAVASI"

AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ise tüm dünyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini kabul ettiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın izinde yol yürümeyi hedef edinen ve hala o izle siyasetimizi devam ettirmeye gayret ediyoruz. Mesele koltukları, makamları kapmak, yada o koltuklara bir şekilde oturmak değil mesele davayı inandığımız dava ve kardeşliğimizi beraber tutabilmek, mesele burada ümmet davası. Tüm dünya Cumhurbaşkanımızın liderliğini kabul etmişken bizde inşallah liderimize toz kondurmadan, onun üzerinden bir gram dahi yük alabilen bir teşkilatlar olmayı rabbim bize nasip etsin diyorum" dedi.

"100 yıldır nasip oluyor"

Milletvekili Selim Yağcı, bugünden itibaren her şeyin daha iyi olacağını, Türkiye'nin yeniden inşa edileceğini vurgulayarak, "Bazı dönemler vardır milletler için şans dönemidir. Fırsat dönemidir işte bu dönem lider gibi lider var başımızda. Milletimize de bu gibi liderler 100 yıldır bir nasip oluyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha çok çalışmalıyız, daha çok birbirimizi sevmeliyiz. İnşallah Bilecik'te ve ilçelerimizde yerel yönetimde AK Parti Belediyeciliğini en iyi şekilde uygulayacak kadroları yeni dönem içerisinde yeniden hep birlikte hizmete getireceğiz bunun için de daha çok çalışacağız. Dün nasıl başardıysak yarın da bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.

YUNANİSTAN'I ELEŞTİRDİ

Kongreye eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı. Yıldız programda yaptığı konuşmada, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylarla ilgili Yunanistan'ın tutum ve davranışlarını eleştirerek, "Yaşadığımız coğrafyada inşallah zulmün bitmesine ve sıkıntıların dinmesine gerekçe olacak yapıyı buralarda böyle kademe kademe hep beraber kurmuş oluyoruz. Yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın göstergesi olan petrol ve doğalgazın özellikle büyük bir uğraşı içerisindeyiz. Yıllardan bu yana son 18 yılda AK Parti iktidarıyla beraber hamd olsun bu konuda çok fazla çalışma yapıldı. Allah niyetlerimizin ve gayretlerimizin ötesinde yalnızca bize değil kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza ve geleceğimize bu bereketi ihsan etsin diye dua ediyor ve gayret ediyoruz" dedi.

"BÖLGEMİZDE VEKALET DEVLETLER ÇIKMIŞTIR"

Yıldız konuşmasının devamında, "Doğu Akdeniz'de ki çalışma yalnızca zihinlerde değil. Yunanistan ve Mısır'ın kendi arasında anlaşma yapmış olması uluslararası hukuka aykırı bir işlemdir ve kendi ülkelerindeki entelektüeller bile karşı çıkmışlardır. Yunanistan mısır karşısında, mısır ise Yunanistan karşısında hak kaybına uğradığını kendi idarecilerince belirtmiştir. Ama bölgemizde vekalet devletler çıkmıştır. Yunanistan tek başına değildir ve söylediği yalnızca kendisi ile alakalı değildir. Fransa'nın Macron'u yalnızca kendi ülkesinin devlet başkanlığından değil, aynı zamanda bir Yahudi grubu olan bankacılığın içerisinden gelen ülke başkanlığına kadar çıkartılmış birisidir" ifadelerine yer verdi.

"BU TARİHLERİN HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİLDİR"

Konuşmasında FETÖ'ye de işaret eden Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Bunların başını çektiği çalışma bir noktada yalnızca kendileriyle sınırlı değildir. 2013'te Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık senaryoları ve MİT krizi ile beraber ülkeyi 15 Temmuz 2016'ya taşımışlardır. Bu tarihlerin hiç bir tanesi tesadüf değildir. FETÖ darbe girişimi yalnızca Türkiye'deki idari yapıyı değiştirmeye yönelik değildir, ufkumuzdaki insan yapısını değiştirmeye dönüktür" dedi.

Konuşmaların ardından, AK Parti Bilecik Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde seçime tek listeyle giren Nail Öztürk, yeniden Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Marmara Koordinatörü Berk Mersinli, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Doğu Akdeniz, Yunanistan, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bu tarihlerin hiçbiri tesadüf değildir' - Son Dakika


Son Dakika

Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Son Dakika: İstanbul Valisi'nden kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklama: Çalışmamız sürüyor Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi Koronavirüsü unutan meraklı vatandaşlar, yıkımı film gibi izledi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin korona testi pozitif çıkınca 6 polis karantinaya alındı Emniyet, "Alkolmetreden korona bulaşır" tezini çürüttü! İşte cihazın iki müthiş özelliği Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti Koronavirüsten vefat eden hastanın son mesajı: Allah bunu kimsenin başına vermesin Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek
İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu         
14:33
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Pendik'te 9 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoförün uyuduğu ortaya çıktı Pendik'te 9 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoförün uyuduğu ortaya çıktı         
14:16
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı         
14:08
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
Uzman isim, Kayseri'de artan vaka sayısını akraba ilişkilerinin iyi olmasına bağladı Uzman isim, Kayseri'de artan vaka sayısını akraba ilişkilerinin iyi olmasına bağladı         
13:47
7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın         
13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı         
11:02
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
"Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor         
10:56
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 18:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bu tarihlerin hiçbiri tesadüf değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei