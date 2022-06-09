Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı - Son Dakika
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Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı

09.06.2022 10:12

Osmaniye'de gülümseten görüntü.

Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı

Yüzen ördek yavrularını suyun içerisinden çıkarmaya çalışan anne tavuk tebessüm ettirdi

OSMANİYE - Osmaniye'de kuluçkaya yatan tavuk, yumurtadan çıkan ördek yavrularına annelik yapıyor. İçgüdüsel olarak yüzen ördekleri gören anne tavuğun yavruları suyun içerisinden çıkarmaya çalışması tebessüm ettirdi.

Osmaniye merkez Gebeli Mahallesi'nde yaşan 8 yaşındaki Eymen Güzel, evlerinin bahçesinde beslediği ördeklerin yumurtalarını biriktirdi. Ardından kuluçkaya yatma vakti gelen tavuğu ördek yumurtalarının üzerine kuluçkaya yatıran Eymen, tavuğun 4 adet ördek yavrusu çıkardığını gördü. Ördek yavrularına sahip çıkan tavuk, yavruları bir an olsun yanından ayırmazken gelecek olan tehditlere karşı da annelik içgüdüsüyle karşı koyuyor. Doğası gereği suda yüzmeyi seven ördek yavruları içgüdüsel olarak evin bahçesinden akan suda yüzüyor. Ördek yavrularının suda yüzdüğünü gören anne tavuk yaşadığı şaşkınlığın ardından ördekleri suyun içerisinden dışarıya çıkarmaya çalışıyor. Tavuğun ördek yavrularını sudan çıkarma çabası tebessüm ettirirken ortaya da renkli görüntüler çıktı.

Ördek yumurtalarını kuluçkaya yatan tavuğun altına koyduğunu söyleyen Eymen Güzel, "Önce ördeklerin yumurta yapmasını bekledim. Ördekler yumurta yaptıktan sonra yumurtalarını topladım. Bir tane tavuğun da kuluçkaya yatma isteğini de görünce de tavuğun yumurtaları ile ördek yumurtalarının yerini değiştirdim. Daha sonra tavuk ördek yumurtalarının üzerine yattı, ördek yavruları çıktı" dedi.

Tavuğun ördek yavrularına annelik yapması ailecek hoşlarına gittiklerini ifade eden baba Necati Güzel, "Eymen hayvanlara çok meraklı, bu sadece ördekle tavukla değil de kedi, köpek gibi hayvanlara da çok meraklı bir çocuk. Eymen ördekleri çoğaltmak için ördeklerin yumurtasını topladı daha sonra tavuğun altına koydu. Tavukta ördek yumurtalarından yavru çıkardı. Sonra garip bir şekilde tavuk ördek yavrularına bakmaya başladı. Bu da bizim hoşumuza gitti. Bahçeyi sularken suyu akıttığımızda ördekler hemen suya koştu. Tavukta arkadaşlarından bakıyor, çekmeye çalışıyor çekemiyor yeri eşeliyor falan ama ördekler hiç aldırış etmedi. Suyun içerisinde yüzmeye devam ettiler" diye konuştu.

Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı
Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı
Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı
Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı
Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı
Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de gülümseten görüntü... Tavuk, ördek yavrularına annelik yaptı - Son Dakika
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