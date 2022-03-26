Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar - Son Dakika
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Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar

26.03.2022 03:44
Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar

Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada Sinop'ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar

Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada

SİNOP - Sinop'ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

Son zamanlarda yunus ölümleriyle dikkati çeken Sinop'tan nefes aldıracak görüntüler geldi. Sinop sahillerinde karaya vuranların aksine bu yunuslar denize açılan bir balıkçı teknesine eşlik etti.

Avlanmak için denize açılan balıkçı teknesi sevimli dostlarıyla Gerze açıklarında karşılaştı. Limana dönüş esnasında balıkçı teknesinin önünde yüzen yunus sürüsü tekneye adeta kılavuz kaptanlık yaptı. Yunusların uzun süre limana dönen tekne ile beraber yüzdükleri anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Balıkçılar da bu anları çektikleri görüntülerle kaydetti.

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Ölü yunuslar kıyıya vurdu Ölü yunuslar kıyıya vurdu Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada

Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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