Bu Telefonun 5 Kamerası Var: Nokia 9 Pureview

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında tanıtılan bir diğer telefon ise Nokia 9 PureView oldu. Arka yüzünde 5 kamera bulunan bu telefon üzerindeki bu kameralar sayesinde çok daha fazla veri toplayıp sonradan netlik noktası değiştirme gibi fonksiyonlarla daha iyi fotoğraf çekmenizi sağlıyor.