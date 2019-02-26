Bu Telefonun 5 Kamerası Var: Nokia 9 Pureview
1 saat önce
#mwc #nokia #mwc2019 #nokia9pureviewİspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında tanıtılan bir diğer telefon ise Nokia 9 PureView oldu.
#mwc #nokia #mwc2019 #nokia9pureview
İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında tanıtılan bir diğer telefon ise Nokia 9 PureView oldu. Arka yüzünde 5 kamera bulunan bu telefon üzerindeki bu kameralar sayesinde çok daha fazla veri toplayıp sonradan netlik noktası değiştirme gibi fonksiyonlarla daha iyi fotoğraf çekmenizi sağlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:09 Kaynak: Youtube
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