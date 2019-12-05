Bu tempoya can mı dayanır?

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), farklı kıtalardan 16 oyuncunun yer aldığı bir rapor hazırladı. Raporda futbolcuların milli takımlar ve kulüpleri arasındaki seyahat programlarının arttığı, bununla birlikte yeterince dinlenemeyen oyuncuların sakatlıktan dönme sürelerinin uzadığına dikkat çekildi. Bu 16 oyuncu arasında Galatasaray'ın sezon başında Fransız kulübü Monaco'dan büyük umutlarla aldığı ancak sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Radamel Falcao da yer aldı. Kolombiyalı golcünün geçen sezon Monaco ve Kolombiya Milli Takımı ile toplam 57 maça çıktığını ve 100 bin kilometre yolculuk yaptığını kaydeden FIFPro, Falcao'nun bu maçların yüzde 50'sinde 5 gün dinlenme süresi olmadan sahaya çıktığını belirtti. Radamel Falcao'nun yoğun maç trafiği ve yorucu yolculuklar nedeniyle bu sezon başında sakatlandığına işaret eden birlik, oyuncuların bu tarz sakatlanmalara önlem olarak kulüpler tarafından dinlendirilmesi gerektiğini kaydetti.