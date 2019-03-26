Bu Teneffüs" Çocukların Hayallerini Değiştirdi

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen "40 dakika ders, 40 dakika teneffüs" uygulaması öğrencilerin hayatına renk kattı, başarılarını artırdı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen "40 dakika ders, 40 dakika teneffüs" uygulaması öğrencilerin hayatına renk kattı, başarılarını artırdı.



Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Okul 2023" projesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde Antalya'daki 14 pilot okulda "40 dakika ders, 40 dakika teneffüs" başlığıyla uygulanıyor. Pilot okullardan Aksu ilçesindeki Cihadiye Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda yer alan atıl durumdaki depolar spor salonuna çevrildi.



Sınıflar başta olmak üzere okulun her bölümü, Uzakdoğu sporlarından dramaya, masa tenisinden model uçak yapımına, halk oyunlarından müzik eğitimine birçok etkinlik alanına dönüştürüldü. 40 dakika dersin ardından 40 dakika teneffüs, öğrencilerin hayatına enerji kattı.



Öğrencilerin hayallerine dokunan, öz güven kazandıran hem eğlendirip hem bilgilendiren projenin başarılı olması halinde Türkiye genelinde uygulanması hedefleniyor.



"Depoyu spor salonuna çevirdik"



Okulun Müdürü Soner Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların 40 dakika ders, 40 dakika etkinlik yaptığını belirterek okulun her yerini etkinlik alanına çevirdiklerini söyledi.



Normal sınıfların dışında ekstra derslik olmadığı için atıl durumdaki depoyu karate ve masa tenisi salonuna çevirdiklerini belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz çok mutlu. Kırsal kesimde bulunduğumuz için ilk kez yeni etkinliklerle tanıştılar. Kısa sürede öğrenci davranışları açısından olumlu yönde gelişmeler oldu. Öğrencilerimizin farklı yeteneklerini keşfetmeye başladık. Öğrencilerin gülen yüzleri öğretmenleri de mutlu ediyor." diye konuştu.



Teknoloji ve tasarım öğretmeni Fadime Ay da model uçak yapımına ilginin yoğun olduğunu, yaptıkları uçakları bahçede uçurduklarını ifade etti.



Öğrencilerin başladıkları işi bitirmeyi öğrendiğini aktaran Ay, "Projeden sonra çocukların hayalleri değişti. Tek sıkıntı atölyenin olmaması.

Dersliği atölyeye çevirdik. Uygulamadan sonra derslere de ilgi arttı, verimli bir proje." dedi.



Proje kapsamında maket uçak yapmasını öğrendiğini belirten 8. sınıf öğrencisi Hanife Güzeloğlu, "Normalde hakim olmak istiyordum. Bu etkinliklerden sonra pilot olmaya karar verdim." dedi.



"Sınavlara stressiz giriyoruz"



Türkçe Öğretmeni Melike Keskin, proje sayesinde drama eğitimi de vermeye başladıklarını, öğrencilerin ilgi alanlarına göre etkinlik belirlendiğini anlattı.



Öğrencilerin ilk defa tiyatroda rol aldığını dile getiren Keskin, "Öz güvenleri değişti. Toplum karşısında ifade edebilme becerisini kazandılar. Yetenekleri doğrultusunda yönlendirebileceğiz." dedi.



Öğrencilerden Hasan Ali Çetin 40 dakika teneffüste etkinliklere katıldıklarına ve kafa dağıttıklarına dikkati çekerek eğlendikleri için sınavlara stressiz girdiklerini ifade etti.



Karate milli takım antrenörlerinden Mustafa Avcı ise depodan çevirdikleri salonda çocukların ilk kez karateyle tanıştığını anlattı.



Yetenekli çocukları keşfetme imkanı bulduklarını bildiren Avcı, "Buradan dünya şampiyonları çıkaracağız. Çocuklar için güzel oldu, gözleri parlıyor." dedi.



Proje ile karate öğrenmeye başlayan öğrencilerden Yasin Vural ise daha önce hiç karate yapmadığını, bu uygulama sayesinde hayatlarına renk geldiğini vurguladı.



Teneffüslerin artık bilgilendirici olduğunu kaydeden Vural, "Boş boş gezmek yerine yeni şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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