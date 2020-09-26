Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek - Son Dakika

Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek

Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek Anadolu'da Türklerin ilk yerleşim noktalarından birisi olan Sivas'ın Divriği ilçesinde yapılacak seyir terasına çıkanlar yaklaşık bin yıllık Türk tarihini kuş bakışı izleme imkanı bulacak Anadolu'da Türklerin ilk...

Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek

Anadolu'da Türklerin ilk yerleşim noktalarından birisi olan Sivas'ın Divriği ilçesinde yapılacak seyir terasına çıkanlar yaklaşık bin yıllık Türk tarihini kuş bakışı izleme imkanı bulacak

SİVAS - Anadolu'da Türklerin ilk yerleşim noktalarından birisi olan Sivas'ın Divriği ilçesinde yapılacak seyir terasına çıkanlar yaklaşık bin yıllık tarihi kuş bakışı izleme imkanı bulacak.

Yukarı Fırat havzasının İç Anadolu sınırı yakınında yer alan Sivas'ın Divriği ilçesi, yüzden fazla tescilli tarihi yapı ile açık hava müzesi olma özelliği taşıyor. Hititler zamanından bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Divriği, Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Türk Egemenliğine girerken Anadolu'da Türkler tarafından inşa edilen bir çok eşsiz esere de ev sahipliği yaptı. Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından 1228 yılında inşa ettirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren ilk eser oldu. İlçede Mengüçekoğulları tarafından inşa edilen Kesdoğan kalesi ise Anadolu'da ki ilk Türk kalesi olma özelliği taşıyor. Bunların yanında ilçede 52 tescilli; kümbet, han ve köprü gibi eser bulunuyor. İlçede aynı zamanda 119 tescilli sivil mimari yapı yer almakta. İlçede bulunan Çatlı kanyonu ise doğal güzelliği ile adete büyülüyor.

Bu terasa çıkanlar, açık hava müzesine bakacak

Divriği Kaymakamlığı tarafından İlçede zeminden 350 metre yüksekte planlanan yeni bir proje ile Divriği'nin var olan turizm potansiyelinin zirveye taşınması hedefleniyor. Proje ile uçurumun kenarında 800 metre uzunluğunda ahşap yürüme yolları ve toplamda 9 tane ahşap balkon inşa edilecek. Tepede kurulacak cam teras ile Kale camisi, Hüseyin Gazi türbesi, Çatlı kanyonu, Kesdoğan kalesi ve aralarında kalan alan net olarak gözlenebilecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan Divriği ilçesinde gerçekleştirdiği ziyareti sırasında projenin planlandığı alanı gezerek ilçe kaymakamı Mehmet Bek'ten bilgi aldı. Ayhan burada yaptığı açıklamada "Bu mekan, Divriği'nin var olan turizm potansiyelini zirveye taşıyacak." dedi. Evliya Çelebi'nin 'Methinde diller kısık, kalem kırıktır.' dediği, UNESCO'nun dünya miras listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyen Vali Ayhan, bu eserin titiz bir çalışmayla yeniden ziyarete açılacağını söyledi.

Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek
Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek
Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek
Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek

Divriği, Fırat, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek - Son Dakika

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