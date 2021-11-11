Üye Girişi
Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı - Son Dakika

Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı

11.11.2021 13:32

Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı Sivas'ta yaşayan tesbih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi benzeri olamayan tesbihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı Sivas'ta yaşayan tesbih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi...

Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı

Sivas'ta yaşayan tesbih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi benzeri olamayan tesbihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan tesbih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi benzeri olamayan tesbihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Yasin Demir, yaklaşık 20 yıldır tesbih imalatı yapıyor. Bin bir emek isteyen tesbihleri büyük bir aşkla yapan Demir, adından söz ettiriyor. Demir'in 2015 yılında yaptığı devasa tesbih ise görenleri bir hayli şaşırtıyor. Mikroskobik oyma sanatıyla adeta iğne ile kuyu kazar gibi yaklaşık 46 günde yaptığı tesbihin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Her tanesi farklı olan tesbihte gül motifleri yer alıyor. Demir, Pelesenk ağacından yaptığı ve eşi benzeri olmayan tesbihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı. Kültür Bakanlığı tarafından da kayıt altına alınan tesbihi büyük bir özenle saklayan Demir, tesbihin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Bu tesbih Kültür Bakanlığı'nda incelendi"

Yasin Demir, tesbihin Kültür Bakanlığı'nda incelendiğini söyleyerek, "Bu tesbihi 2015 yılında Adana'da ki tesbih sergisine yapmıştım. Oraya gelen Kültür Bakanlığı Danışmanları, orada görevli büyüklerimiz bu tesbihi gördüler çok beğendiler. İletişim bilgilerimizi aldılar. Bu tesbih Kültür Bakanlığı'nda incelendi. 2015 yılından beridir bu tesbihi satmıyorum" dedi.

"Satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum"

Demir, tesbihi satmadığını evladına miras bırakmak istediğini ifade ederek, " Bu tesbih el yapımı, mikroskobik oyma sanatı. Kültür Bakanlığında kaydı tutuldu. Bu tesbihi satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum. Bu pelesenk ağacı. Bir belgesel izlemiştim. Gemi yapımında ve köprü ayaklarında kullanıldığı ve nem, rütübetin bu ağacı çürütmediğini yıllar geçse dahi bu ağacın çürümediği, kurtlanmadığını ve deforme olmadığını açıklıyorlardı. Gelecek nesillere bir anı bir miras kalsın, bu aşkla bu şevkle yaptım. Çok sabır isteyen bir işçilik, mikroskobik oyma sanatı. Adeta iğne ile kuyu kazmak desek yeri" diye konuştu.

Dünya'da tek her habbesi birbirinden farklı

Demir, tesbihin her habbesinin farklı olduğuna değinerek, " O gün yaptık ama bugün ki şartlarda o sabrı gösterir miyim bilmiyoruz. İkincisini yapmadım daha. Çok isteyen büyüklerimiz oldu. Bu tesbihe de zamanında 27 bin dolar verilmişti. Tabi o zaman dolar kuru şuan ki gibi değildi. O an da maddi bir sıkıntımız olmadığı için bir ihtiyaç olmadığı için satmadım. Çocuğuma bırakacağım en güzel miras olabileceğini düşündüğüm için böyle bir eseri ben çocuğuma ayırdım. Talep oldu, isteyen oldu. 'Bunu satmıyorsan birebir aynısını yap' diyen oldu. Küçüğünü yap diyen oldu. O tesbih tek. Tek olmasını istiyorum. İkincisini yapmayı düşünmüyorum. Konsantrasyonumu bozmamak için sadece ve sadece 46 gün bu tesbihle ilgilendim. Şuan yaptığım üst düzey eserlerinde ilham kaynağı bu tesbih. Bu üzerindekiler gül motifi. Biliyorsunuz Peygamber efendimizi simgeleyen güzel şeylerden bir tanesi de gül. Gül de çizilmesi zor bir çiçek. Zor olanı yapmak istedim. Özgün bir çalışmadır. Doğaçlamadır. 33 habbesi de farklıdır" şeklinde konuştu.

Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı
Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı
Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı
Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı

Kültür Bakanlığı, Yasin Demir, Sivas, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı 13:26 Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı 13:17 Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

Son Dakika Haberleri
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!         
13:37
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj         
13:26
Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı! Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!         
13:15
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 13:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement