Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı - Son Dakika

Bu tesbihin eşi benzeri yok: 27 bin dolar verdiler satmadı

Sivas'ta yaşayan tesbih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi benzeri olamayan tesbihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan tesbih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi benzeri olamayan tesbihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Yasin Demir, yaklaşık 20 yıldır tesbih imalatı yapıyor. Bin bir emek isteyen tesbihleri büyük bir aşkla yapan Demir, adından söz ettiriyor. Demir'in 2015 yılında yaptığı devasa tesbih ise görenleri bir hayli şaşırtıyor. Mikroskobik oyma sanatıyla adeta iğne ile kuyu kazar gibi yaklaşık 46 günde yaptığı tesbihin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Her tanesi farklı olan tesbihte gül motifleri yer alıyor. Demir, Pelesenk ağacından yaptığı ve eşi benzeri olmayan tesbihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı. Kültür Bakanlığı tarafından da kayıt altına alınan tesbihi büyük bir özenle saklayan Demir, tesbihin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Bu tesbih Kültür Bakanlığı'nda incelendi"

Yasin Demir, tesbihin Kültür Bakanlığı'nda incelendiğini söyleyerek, "Bu tesbihi 2015 yılında Adana'da ki tesbih sergisine yapmıştım. Oraya gelen Kültür Bakanlığı Danışmanları, orada görevli büyüklerimiz bu tesbihi gördüler çok beğendiler. İletişim bilgilerimizi aldılar. Bu tesbih Kültür Bakanlığı'nda incelendi. 2015 yılından beridir bu tesbihi satmıyorum" dedi.

"Satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum"

Demir, tesbihi satmadığını evladına miras bırakmak istediğini ifade ederek, " Bu tesbih el yapımı, mikroskobik oyma sanatı. Kültür Bakanlığında kaydı tutuldu. Bu tesbihi satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum. Bu pelesenk ağacı. Bir belgesel izlemiştim. Gemi yapımında ve köprü ayaklarında kullanıldığı ve nem, rütübetin bu ağacı çürütmediğini yıllar geçse dahi bu ağacın çürümediği, kurtlanmadığını ve deforme olmadığını açıklıyorlardı. Gelecek nesillere bir anı bir miras kalsın, bu aşkla bu şevkle yaptım. Çok sabır isteyen bir işçilik, mikroskobik oyma sanatı. Adeta iğne ile kuyu kazmak desek yeri" diye konuştu.

Dünya'da tek her habbesi birbirinden farklı

Demir, tesbihin her habbesinin farklı olduğuna değinerek, " O gün yaptık ama bugün ki şartlarda o sabrı gösterir miyim bilmiyoruz. İkincisini yapmadım daha. Çok isteyen büyüklerimiz oldu. Bu tesbihe de zamanında 27 bin dolar verilmişti. Tabi o zaman dolar kuru şuan ki gibi değildi. O an da maddi bir sıkıntımız olmadığı için bir ihtiyaç olmadığı için satmadım. Çocuğuma bırakacağım en güzel miras olabileceğini düşündüğüm için böyle bir eseri ben çocuğuma ayırdım. Talep oldu, isteyen oldu. 'Bunu satmıyorsan birebir aynısını yap' diyen oldu. Küçüğünü yap diyen oldu. O tesbih tek. Tek olmasını istiyorum. İkincisini yapmayı düşünmüyorum. Konsantrasyonumu bozmamak için sadece ve sadece 46 gün bu tesbihle ilgilendim. Şuan yaptığım üst düzey eserlerinde ilham kaynağı bu tesbih. Bu üzerindekiler gül motifi. Biliyorsunuz Peygamber efendimizi simgeleyen güzel şeylerden bir tanesi de gül. Gül de çizilmesi zor bir çiçek. Zor olanı yapmak istedim. Özgün bir çalışmadır. Doğaçlamadır. 33 habbesi de farklıdır" şeklinde konuştu.