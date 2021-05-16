Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni - Son Dakika

Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni

16.05.2021 13:39

Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni Osmangazi'deki hijyenik kurban satış tesisine ek bölüm inşa ediliyor Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: "İlgi büyük olunca kapasiteyi arttırıyoruz" Osmangazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Türkiye'nin en modern ve hijyenik kurban satış...

Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni

Osmangazi'deki hijyenik kurban satış tesisine ek bölüm inşa ediliyor

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar:

"İlgi büyük olunca kapasiteyi arttırıyoruz"

BURSA - Osmangazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Türkiye'nin en modern ve hijyenik kurban satış ve kesim tesisini büyütüyor. Büyükbaş hayvanların en iri ırklarının konulması adına inşa edilen ek bölüm ile birlikte, tesisin kapasitesi 8 bin 500 hayvana çıkartılacak.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için Veysel Karani Mahallesi'nde Türkiye'nin en modern ve hijyenik kurban kesim tesisini inşa ederek 2019 yılında hizmete açtı. 20 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin metrekareden oluşan dev tesis, hizmete açılmasıyla birlikte, hem hayvan yetiştiricileri hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından hayvan yetiştiricilerinin Bursa'ya gelerek hayvanlarını bu modern tesiste satmak istemesi üzerine oluşan ilgiden dolayı, tesisi büyütme kararı aldı. Büyükbaş hayvanların en iri ırklarının konulması için toplam 2 bin 650 metrekare alan üzerine inşa edilen ek bölümde 24 padok yer alacak ve bu bölüm 570 hayvan kapasitesine sahip olacak. Osmangazi Belediyesi, ayrıca tesise ilave olarak 2 bin metrekare alan üzerine hijyenik kurban kesim noktası da inşa edecek. İnşa edilen ek bölüm ile tesisin hayvan kapasitesi 5 bini küçükbaş, 3 bin 500'ü de büyükbaş olmak üzere toplam 8500'e çıkartılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban kesim ve satış tesisindeki ek bölüm inşaat çalışmalarını inceledi. İnşa edilecek yeni bölümler hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Bu tesis ile birlikte Osmangazi'nin farklı noktalarında kurulan kurban satış ve kesim yerlerini bir araya topladık. 125 büyükbaş, 125 de büyükbaş olmak üzere toplam 250 padok bulunan tesise ilgi büyük oldu. Türkiye'nin dört bir yanından hayvan yetiştiricileri, Bursa'ya gelerek hayvanlarını bu tesisimizde satmak istedi. İlginin büyük olmasıyla birlikte tesisi büyütme kararı aldık. Büyükbaş hayvanların en iri ırklarının konulması için 24 padokluk yeni bir bölüm inşa ediyoruz. Kurban Bayramı'na yetiştirmeyi planlıyoruz. Burası, Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim yeri. Bu tesis sayesinde hayvan sahipleri hiçbir sıkıntı yaşamadan modern şartlarda hayvanlarını satarken, vatandaşlarımız da sağlıklı ve hijyenik ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebiliyor" dedi.

Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni
Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni
Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni
Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu tesis 8500 hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en moderni - Son Dakika


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