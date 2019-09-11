Bu tesis, gelecek için dönüştürüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle gelecek nesilleri çok yakından ilgilendiren 'geri dönüşüm' konusuna ilişkin, "Vatandaşımızın verdiği destekle büyüyen geri dönüşüm projelerimizle gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz" dedi.



Uyguladığı geri dönüşüm projeleri kapsamında kurduğu tesislerle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa, daha yeşil bir çevre bırakmayı hedefleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Doğanın, kendilerine gelecek nesillerin bir emaneti olduğunu aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, geri dönüşüm konusunu çok önemsediklerini ifade etti. E-MÖP projesi kapsamında 2018 yılında kurulan Atık Getirme Merkezi ile 13 farklı gurupta atık toplandığı bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tesiste çok önemli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.



13 farklı atık gurubu



Aydınlar Mahallesi'nde 7 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan Atık Getirme Merkezi'nde ne kadar atık toplandığına ilişkin bilgi veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tesiste ambalaj atıkları, tekstil ürünleri, atık pil-akümülatörler, atık flüoresan lambalar, atık elektrikli-elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, koltuk-kanepe vb. hacimli atıklar, ömrünü tamamlanmış lastikler gibi atıkların toplandığını anlattı.



On binlerce ton atık



Başkan Fadıloğlu, Atık Getirme Merkezi'nde, 27 bin 555 kilogram atık elektrikli ve elektronik eşya, bin 951 kilo bitkisel atık yağ, 4 bin 140 kilo atık akümülatör, 16 bin 972 kilo ömrünü tamamlamış lastik, 13 bin 146 kilo koltuk-kanepe gibi hacimli atık, 332 bin 321 adet atık pil topladıklarını söyledi.



"Gelecek nesillerin emaneti"



Uygulanan geri dönüşüm projeleri için halktan destek isteyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu cennet vatanımızın evlatları olan bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade, bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bu anlamda her türlü hassasiyeti göstermeliyiz. Ülkemizde ve dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi adına uyguladığımız geri dönüşüm projeleri kapsamında her yıl çok önemli rakamlara ulaşmanın ekip arkadaşlarımızla birlikte gururunu yaşıyoruz. Doğa ve çevre konusundaki hassasiyetimizi görevde olduğumuz süre boyunca hiçbir taviz vermeden devam ettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Halkımızdan, uyguladığımız geri dönüşüm projelerine destek vermelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP