Üye Girişi
Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor - Son Dakika

Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor

10.06.2021 15:06

- Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor Atık suyun ileri biyolojik arıtma tesisindeki değişimi şaşırtıyor Kocaeli'deki arıtma tesisleri İzmit Körfezi'nin kirlenmesini önlüyor Kocaeli'de bulunan 6'sı ileri biyolojik 23 atık su arıtma tesisinde,...

- Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor

Atık suyun ileri biyolojik arıtma tesisindeki değişimi şaşırtıyor

Kocaeli'deki arıtma tesisleri İzmit Körfezi'nin kirlenmesini önlüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan 6'sı ileri biyolojik 23 atık su arıtma tesisinde, günde yaklaşık 435 bin metreküp atık su arıtılarak, İzmit Körfezi'ne akması önleniyor. Arıtılan suların yüzde 10'u ise yeniden kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'de kurulan 6'sı ileri biyolojik, 4'ü biyolojik olmak üzere 23 atık sur arıtma tesisi İzmit Körfezi'nin kirlenmesini önlüyor. 24 saat boyunca çalışan tesislerde günlük yaklaşık 435 bin metreküp su arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. Arıtılan suların yüzde 10'u ise yeniden kullanılmak üzere kentteki fabrikalara gönderiliyor. Arıtma tesislerinde yapılan çalışmalar ile arıtılan suyun değişimi se dikkat çekiyor. Arıtma tesisleri bünyesinde bulunan iki çamur yakma tesisinde ise güllük 190 bin ton çamur bertaraf edilerek, çevreyi ve denizleri kirletmesi önleniyor. Bertaraf edilen çamurlardan ise elektrik üretiliyor. Ayrıca, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki havalandırma havuzlarının üzerine yerleştirilen binlerce güneş enerjisi panelinden elektrik elde ediliyor. Çamur yakımından ve güneş enerjisi panellerinden üretilen elektrik, tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

"Burası günlük 142 bin metreküp kapasiteyle çalışıyor"

İleri biyolojik arıtma tesisleri ve atık su arıtma tesisleri hakkında bilgiler veren Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kontrol Mühendisi Gülser Korkmaz, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İSU Genel Müdürlüğüne bağlı 23 su arıtma tesisimiz var. Bunlarından 6 tanesi ileri biyolojik arıtma tesisi, 4 tanesi biyolojik atık su artıma su tesisi, diğerleri ise modüler atık su arıtma tesisi, 1 tane de doğal atık su artıma tesisimiz var. Bunlardan 6 tanesi dediğimiz gibi ileri biyolojik arıtma tesisi. Şu anda biz Kullar Atıksu Arıtma Tesisinde bulunuyoruz. Kocaeli'nin en büyük atık su arıtma tesisi. 2018 yılından bu yana ileri biyolojik arıtma tesisi olarak hizmet veriyor. Burası günlük 142 bin metreküp kapasiteyle çalışıyor, yağışlı havalarda bu kapasiteyi 162 bin metreküp kapasiteye kadar çıkartabiliyoruz. Ön arıtmadan geçen su, azot ve fosfor gideriminin gerçekleştirildiği havalandırma havuzlarından geçiriyoruz. Daha sonra son çöktürme havuzlarında bekletilerek çamurun dipte çökmesi sağlanıyor. Yüzeydeki su berrak olarak deşarj ediliyor. Dipteki çamur da sıvı halden katı hale getirilerek bertarafı gerçekleştiriliyor. Tesisimizde geri kazanım ünitesi de bulunmakta 17 bin metreküp bir günlük kapasitesi var. Burada ikinci işlemler uygulanarak su daha da dezenfekte ediliyor. Bu su sanayi kuruluşlarına kullanılmak üzere satılıyor" dedi.

"Azotu yüzde 100, fosforu yüzde 65 oranında bertaraf etmiş oluyoruz"

Arıtma tesislerin önemine dikkat çeken Gülser Korkmaz, "Bu tesislerimiz olmasaydı günlük olarak gelen atık suyun tamamı hiçbir işlem olmadan denizlere deşarj olacaktı. Azot ve fosfor yükü olduğu gibi denize ulaşacaktı. Dolasıyla oldukça kötü bir durum oluşacaktı. Bu tesisler sayesinde Kocaeli'e günlük 315 ton çamuru bertaraf ediyoruz. Bu kadar çamurun denize gitmesi önleniyor. Bu da denizler için önemli bir işlem. Evlerde oluşan atık sularda doğal olarak deterjanlardan ve benzeri sebeplerden dolayı fosfor içerikli atık su fazla oluyor. Aynı zamanda atık suyun kanalizasyonlarda azot yükü fazla oluyor. 23 atık su tesisin tamamında azot giderimi mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının deşarj limitlerinin altında bir deşarj sağlamaktayız. Kocaeli'deki tesislerde azotu yüzde 100, fosforu yüzde 65 oranında bertaraf etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor
Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor
Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor
Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Marmara, Kullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marmara'da 2 günde 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı 15:57 Marmara'da 2 günde 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı 15:33 Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı 15:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı 14:33 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? 13:23 Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti

Son Dakika Haberleri
16:15 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti
15:42 Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş sürpriz bir cevap verdi
15:39 Kısmi güneş tutulması başladı
15:26 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hırsını araçlarını yakarak çıkardı
15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti         
16:16
Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak         
15:48
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz         
15:21
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti         
14:00
Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesilecek! Memurluktan çıkarılması isteniyor İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesilecek! Memurluktan çıkarılması isteniyor         
11:37
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Tatil planı yapanlara önemli uyarı: Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına dikkat! Tatil planı yapanlara önemli uyarı: Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına dikkat!         
11:06
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
19 yıl önce restorasyon sırasında Adana'daki Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık çiniler Hollanda'dan çıktı 19 yıl önce restorasyon sırasında Adana'daki Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık çiniler Hollanda'dan çıktı         
10:24
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 16:48:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement