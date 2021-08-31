Üye Girişi
Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek - Son Dakika

Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek

31.08.2021 11:55

Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek Düzce'nin çöpünden enerji üretiliyor Düzce'de belediye öncülüğünde kurulan katı atık arıtma tesisi, tüm şehirden toplanan çöplerden enerji üretiyor.

Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek

Düzce'nin çöpünden enerji üretiliyor

DÜZCE - Düzce'de belediye öncülüğünde kurulan katı atık arıtma tesisi, tüm şehirden toplanan çöplerden enerji üretiyor. Marmara denizini geçtiğimiz aylarda etkisi altına alan müsilajın da tesiste enerjiye dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İlk verilerin olumlu netice verdiği öğrenildi.

Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde 309 bin metrekare alan üzerine kurulan katı atık arıtma tesisi kentin tüm atıklarını topluyor. Çöpler ikiye ayrılırken, bir kısmı ile enerji üretiliyor, kalan kısmı ile gübreye dönüşüyor. 50 milyonluk yatırım ile kurulan tesisi Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü inceledi.

"21 gün, 55 derece sıcaklıkta, müsilajdan enerji elde etme testleri yapıyoruz"

Müsilaj haberini aldıktan sonra hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Faruk Özlü, "Bunu bir test yapmak amacıyla Yalova tarafından iki kamyon müsilaj getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan müsaade aldık. Yaklaşık 21 gün, 55 derece sıcaklıkta, müsilajdan enerji elde etme testleri yapıyoruz. Şu anda test aşamasındayız. Testler neticesinde müsilajdan enerji elde edip edemeyeceğimizi bu tesislerde göreceğiz. Günde 2 ton besleme yapıyoruz. Birden bire yükleme yapmıyoruz. Yaptığımız yüklemede sonuçları alıyoruz. Buradaki organik atıkları yiyen bakteriler yaklaşık 21 gün sonra bunu enerjiye dönüştürebiliyorlar. Belli bir süre beklememiz gerekiyor ve şu anda ilk neticeler olumlu. Ama tabii kesin neticeyi görmemiz lazım. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Burada öncelikle enerji üretiyoruz"

Tesisi 8 ay önce kurduklarını ifade eden başkan Özlü, "Bir yatırımcımızla birlikte kurduk. Bu tesis Düzce'de toplanan katı atıkları önce ön ayrıştırmaya tabi tutuyor. Burada ikili ayrıştırma sistemini benimsedik. İkili ayrıştırma sistemi organik ve inorganik olmak üzere gelen çöpleri, evsel atıkları ikiye ayırıyor. Organik atıkları fermantasyon tanklarına gönderiyoruz. Burada öncelikle enerji üretiyoruz. Enerjiden sonra kalan kısmı TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK'ta testler yapılıyor, bu organik atıklarda enerji üretiminden sonra kalan posayı organomineral gübre olarak değerlendirmek üzere bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışma sonuçlandığında organik atıklardan enerji ve toprak zenginleştirici organomineral gübre üreteceğiz. İkinci kısım, yani inorganik atıklar, bunların arasında yanmayan, kokmayan, bulaşmayan kısımlar var. Bunları dolgu maddesi olarak değerlendiriyoruz. Bunlar yaklaşık yüzde 15, yüzde 20 civarında bir kısmı temsil ediyor. Diğer kısımlarda geri dönüşüme gidecek olan ürünler var, metal ürünler var, kağıt var, poşetler var. Bunları da paketleyip geri dönüşüme gönderiyoruz. Bir diğer kısım; atıktan türetilmiş yakıt. Burada yakında bir çimento fabrikası kuruldu. Bu çimento fabrikasına yakıt olarak hazırlayacağız. Onları da bu fabrikaya vereceğiz. Atıktan türetilmiş yakıt olacak. Dolayısıyla biz sıfır atığın bütün unsurlarını bu tesiste sağlamış olacağız" diye konuştu.

Düzce Katı Atık Birliği olarak, ilçelerdeki katı atık çöpleri de burada işlediklerini anlatan başkan Faruk Özlü, "Bunun için esasen biz bu katı atık konusunu çok temelden ele aldık. Sadece bu tesisi değil, iki tesis daha kurduk. Bunlardan birisi tıbbi atık tesisidir. Son derece modern bir tesis. Bir de katı atık aktarma istasyonumuz var. Uzak ilçelerimizden gelen çöpler önce aktarma istasyonumuza geliyor. Burada bu ritüellerden dorselerde sıkıştırılıp buraya geliyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum; 3 tesis kurduk geçen 2 yıl içerisinde. Bunlardan birisi katı atık ayrıştırma ve işleme merkezidir. İkincisi tıbbi atık işleme tesisidir. Bir de katı atık aktarma istasyonu kurduk. Bu şekilde Düzce'nin katı atık sorunlarını temelden çözmüş olacağız, çevremizi koruyacağız, katı atıklardan enerji, gübre, atıktan türetilmiş yakıt, geri dönüşüm ve dolgu maddesi üreteceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu tesisin gelirlerinin yüzde 60'ı belediyeye kalacak"

Tesisin yaklaşık 10 yıllık gelirini, kurulma masrafları için ayırdıklarını ifade eden Dr. Faruk Özlü, "10 yıl sonra, yani benden sonra her kim belediye başkanı olacaksa bu tesisin gelirlerinin yüzde 60'ı belediyeye kalacak. Tıbbi atık tesisinden şimdiden itibaren yüzde 22 gelir elde ediyoruz. Yani tesisin gelirinin yüzde 22'si belediyeye kalıyor. Dolayısıyla biz buna sadece bir gelir getirici işlem olarak bakmıyoruz, çevreyi korumak için, temiz bir çevre için, tabiatı korumak için, temiz bir Düzce için kurduğumuz tesis olarak bakıyoruz. Düzce'de gerçekten bir transformasyon gerçekleştiriyoruz. İçme suyu alt yapısından, katı atık tesislerine, toplu taşıma sisteminden içme suyuna kadar her yönüyle Düzce'de büyük bir transformasyon gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde geçen 2 yılda mutfakta hazırladığımız projelerin tek tek işleme girdiğini, kazmaların vurulduğunu beraberce göreceğiz. Düzce çok daha güzel olacak" dedi.

Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek
Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek
Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek
Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek

geri dönüşüm, Faruk Özlü, Enerji, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün 11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti 11:28 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu 11:21 Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış 11:01 İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz 10:12 Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu 09:50 Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu

Son Dakika Haberleri
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:31 Son Dakika: Altının gram fiyatı, 485 lira, çeyrek altın ise 796 liradan işlem görüyor
11:27 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
11:11 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
10:43 Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı
Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı         
12:14
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü         
12:07
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek         
11:24
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum         
16:06
Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi         
16:04
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:17:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement