Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor - Son Dakika

Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor

01.04.2021 10:00
Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor, System.String[]

Ordu'da Avrupa Birliği ile 2009 yılında sözleşmesi imzalanan, temeli 2012 yılında atılan ve 2018 yılı itibarıyla 10 milyon euro harcanarak faaliyete geçen ancak vergi ve SGK borçları sebebiyle üretimini durduran bal tesisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Tarım...

Ordu'da Avrupa Birliği ile 2009 yılında sözleşmesi imzalanan, temeli 2012 yılında atılan ve 2018 yılı itibarıyla 10 milyon euro harcanarak faaliyete geçen ancak vergi ve SGK borçları sebebiyle üretimini durduran bal tesisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Tarım Kredi Kooperatifi'nin bal paketleme işlemini Ordu'ya aldırmasının ardından yeniden üretime geçti. Tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, içerisinde süzme ve petek bal paketleme, balmumu ve temel petek üretimi ile bal analizinin yapıldığı laboratuvarların yer aldığı 'Arı Ürünleri AR-GE Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Sonel, Türkiye arıcılığına yön verecek yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanı olan yıllık 3 bin 500-12 bin ton süzme ve petek bal paketleme ve 60-100 ton ham mum-temel petek üretim kapasitesine sahip olan tesisi gezerek, BALMER A.Ş Sorumlu Müdürü Ziraaat Mühendisi Zübeyde Sönmez'den detaylı bilgi aldı.

İngiltere'ye bal ihraç ediliyor

Tesisin son iki yıldır atıl durumda olduğunu ifade eden Vali Sonel, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle, Birlik Başkanlarımızla burası şu an aktif hale getirildi. En güzeli de Tarım Kredi Kooperatiflerine bu tesislerden paketleme yapılıp, yurt içine ballarımız gönderilmeye başlandı. İngiltere'ye de 50 ton süzme çiçek balı, 30 ton karakovan balı, 5 bin 400 kg kaset bal, 10 ton düz petek ballarımız paketleme yapılarak ihraç ediliyor" dedi.

Ordu'nun yıllık 17 bin ton bal üretimiyle Türkiye'nin en çok bal üreten illerin başında geldiğine dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "Böylesine güzel bir tesis yapılmışken, buranın atıl durumda kalması hakikaten bizleri üzüyordu. Bakanımız başta olmak üzere, emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Burası aktif hale getirilecek. Bu ve buna benzer çalışmaların devamı gelecek" şeklinde konuştu. - ORDU

Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor

Avrupa Birliği, England, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı         
10:50
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti         
10:48
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı         
10:06
Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi         
09:56
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın         
08:24
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:31:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere'ye ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei