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Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor - Son Dakika

Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor

09.02.2022 14:22
Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor

Mardin'de yaşayan "Sofi usta" lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahın portrelerini minyatür halinde tek tek çizerek bir tespihte topladı.

Mardin'de yaşayan "Sofi usta" lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahın portrelerini minyatür halinde tek tek çizerek bir tespihte topladı. Tespihin yapımı 3 ay sürerken, maliyeti ise 60 bin lira olarak belirlendi.

Mardin'de Sofi Usta lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahını portre ve tuğraları ile birlikte bir tespihte bir araya getirdi. Negatif nakış sanatı birçok kişi tarafından yapıldığı bilinirken, tespih üzerinde bunu ilk deneyen Sofi Usta olduğu öne sürüldü. Padişahların nakşedildiği tespihin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Bu tespihten sadece bir tane yapan Sofi Usta, maliyetinin 60 bin lira olduğunu söyledi.

10 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Çelik, "Tespih ustasıyım. Daha doğrusu nakkaş ama negatif nakış sanatı icra eden bir ustayım. Negatif boyama sanatı ile tespihin içine farklı farklı motifler, figürler işliyorum. Bu görmüş olduğunuz tespih gül bahçesi gibi yapılmış. İmamesinde Mardin Ulu Cami minaresi var. Tamamı damla kehribardır. İstanbul'da Kapalı Çarşı'da yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıl önce başladım ve o zamandan beri devam ediyorum. Genelde tespih, yüzük, bileklik ve kolye gibi takı ürünlerini yaparım. Ama çoğunluk tespih olarak damla veya kristal tespihler üzerine çok iş yaptım" dedi.

Tespihin kenarlarının altın varak işlemeli olduğunu aktaran Çelik, "Her habbenin üzerinde bir padişahın portresi ve arkasında kendi tuğrası vardır. Hat sanatıyla nakış edilmiştir ve tepesinde lale ve Osmanlı sembolü bulunmaktadır. Minyatür olarak dünyada birçok insan bunu icra ediyor ama bunun içine heykel negatif oyma sanatını tespihle dünyada bir tek ben yapıyorum. Parmağımdaki yüzük de Osmanlı dönemine ait, bazı imgeleri böyle nakşettiğim bir yüzük. Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresi minyatür olarak yaptım. Hemen tepesinde Ayasofya Camii kehribar taşı içine oyulmuş" diye konuştu.

"BUNDAN SADECE BİR TANE YAPTIM"

Yaptığı çalışmanın negatif boyama sanatı olduğunu kaydeden Çelik, "Bunu dünyada yapan çok az insan var. Elimde takımın işlenme süresi 2,5-3 aya kadar çıkıyor. Maliyeti de ortalama 50-60 bin lira. Bundan sadece bir tane yaptım. Daha önce belki farklı ve benzer türevlerini yaptım" ifadelerini kullandı.

(Kübra Nur Atik/ İHA)

Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor
Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor
Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor
Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor
Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor

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Osmanlı, Mardin, Cami, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu tespihin yapımı 3 ay, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde ise Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor - Son Dakika
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