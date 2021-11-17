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Bu Tevrat Ortaçağ döneminden - Son Dakika

Bu Tevrat Ortaçağ döneminden

17.11.2021 11:36

Ardahan'da ihbar üzerine şüpheli aracı tespit etmek için yolda bekleyen polis ekipleri, Ortaçağ dönemine ait olduğu düşünülen Tevrat buldu. Kitaba el konulurken, sahibi de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin Ardahan'da gerçekleştirdiği çalışma sonucu bulunan Ortaçağ dönemine ait Tevrat'a el konuldu.

İHBAR ALDILAR

İl jandarma komutanlığı ekipleri, Kastamonu'dan şüpheli bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki el yazması Tevrat'ı satmak için Ardahan'a getireceği yönünde bilgiye ulaştı. Çamlıçatak yol kontrol ve arama noktasında şüpheli şahsa ait araç durduruldu.

SAHİBİ GÖZALTINDA

Araçta yapılan kontrolde, Ortaçağ dönemine ait olan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi. Ele geçirilen Tevrat'a el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.

Ortaçağ dönemine ait Tevrat buldu, sahibi gözaltında
Bu Tevrat Ortaçağ döneminden

Kastamonu, Ardahan, Tevrat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu Tevrat Ortaçağ döneminden - Son Dakika


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