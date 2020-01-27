Bu tezgaha gelenler, oynamadan gitmiyor - Son Dakika

İstanbul'da şarkılar söyleyerek pazarcılık yapan Mevlüt Akın, eğlenceli halleriyle sosyal medyada fenomen haline geldi. Akın'ın pazar tezgahına gelen müşteriler alışverişini oynayarak ve göbek atarak yapıyor.

İstanbul'da 8 yıldır pazarcılık yapan Mevlüt Akın, müziğe olan ilgisini Pazar tezgahına yansıttı. İlk başta satışın olmadığı zamanlarda şarkılar söyleyen Akın, müşterilerin yoğun talebi üzerine satışa başladığı ilk andan itibaren şarkılar söylemeye başladı. Akın, aynı zamanda kendi bestelediği şarkıları da tezgaha gelen müşterilerine söyleyerek dinletiyor. Akın'ın renkli hali ve şarkıları için gelen müşteriler göbek atarak, oyunlar oynayarak alışveriş yapıyor. Pazarda fenomen haline gelen Mevlüt Akın, yaptıklarını sosyal medyada da paylaşıyor. Kısa sürede herkesin beğenisini kazanan pazarcı bu işi severek ve eğlenerek yaptığını belirtti.

"HEM KENDİM EĞLENİYORUM, HEM DE İNSANLARI EĞLENDİRİYORUM"

İşini severek yaptığını belirten ve müşterilerin de çok memnun olduğunu söyleyen Mevlüt Akın, "8 senedir pazarcılık yapıyorum. Pazarda türkülü satış kampanyası yapıyorum. Hem kendim eğleniyorum, hem de insanları eğlendiriyorum. Müşteriler çok memnun, bir gün türkü söylemediğim zaman, saz çalmadığımız zaman, ' bugün niye saz yok, bugün niye söz yok' diye sorup duruyorlar. İşimizi seviyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Önemli olan insanlara güzel şeyler vermek, daha sevecen yaklaşmak gerekir. Pazardan çektiğim videoları sosyal medyadan paylaşıyorum, güzel beğeniler alıyorum, güzel tepkiler alıyorum hiç kötü yorum yapan yok. İnsanların ekmeğimizde olduğumuzu görüyor. Bu fikir, müziğe zaten bir ilgim vardı. Pazarda işler olmayınca, boş duracağımıza saz çalalım, şarkı söyleyelim dedik" dedi.

"BEN MÜZİĞİNE DAYANAMAYIP OYNUYORUM"

Akın'ın sürekli müşterisi haline gelen ve her geldiğinde oynadığını söyleyen Serap Oğuz, "Bize neşe katıyor. İnsanlar buraya geldiğinde hem mutlu oluyor hem de şarkı söylüyor, dinliyor. Güzel oluyor, oyun oynuyoruz. Ben müziğine dayanamayıp oynuyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOCUK ŞARKI SÖYLEYİNCE HUZUR BULUYORUM"

Ufuk Coşkun ise Bayrampaşa'dan Bakırköy'de bulunan pazara Mevlüt Akın için geldiğini belirterek, "Şuanda ben Bayrampaşa'dan geliyorum. Ben kardeşim için geldim. Üç beş parça bir şeyler alıp eve gideceğim. Bu çocuk şarkı söyleyince huzur buluyorum" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Akın, başta Bakırköy pazarı olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında kurulan pazarlarda ürünlerini şarkılar eşliğinde satıyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)