Bu tezgahtaki ürünlerin hepsi şifa deposu - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarında pazarcılık yapan Harun Bakar'ın tezgahındaki ürünlerin hepsi şifa deposu. Kuru incir, kestane, muşmula, ceviz ve maydanoz gibi ürünler satan Bakar, kış aylarının gelmesi ile tezgahındaki ürünlere ilginin arttığını ifade etti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yönelmesini öneriyor. Hızla yayılımını sürdüren Korona virüse karşı pazarlardaki doğal ürünlere olan talep arttı. Günlük sebze ve meyve ihtiyaçlarının yanında vitamin yönünden zengin ve bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yönelen vatandaşlar hem kış aylarının beraberinde getirdiği çeşitli hastalıklardan hem de Korona virüse karşı kendilerini korumaya çalışıyor. Efeler ilçesindeki semt pazarında pazarcılık yapan Karaköy Mahallesi'nden Harun Bakar tezgahında bulundurduğu şifa deposu ürünleri vatandaşlara sunuyor.

"Doğadaki tüm ürünlerin hepsi birer şifa kaynağı"

Doğada bulunan ürünlerin her birinin çeşitli faydaları ile insanlık için birer şifa kaynağı olduğunu kaydeden pazarcı Harun Bakar, "Doğada bulunan ürünlerin hepsinin çeşitli hastalıklara faydaları var. Eskiden yaşayan insanların şifayı tıbbın yanı sıra doğadan da buldukları yönünde bir çok bilgi var. Tezgahımızdaki ürünlerin bir çok faydası var. Bunlara örnek verecek olursak, kuru incir kabızlık ve sinirime faydalı. Ayrıca kalp damat hastalıklarının düşmanıdır, cilde iyi gelir. Kestane, sakinleştirici özelliği ile stres ve depresyon gibi sorunların önüne geçer, hücrelerin erken yaşlanmasını engeller, detoks özelliği vardır ve mide hastalıklarını hafifletir. Muşmula böbrek kum ve taşların dökülmesine destek olur, içerisindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar, ince bağırsak iltihabı, ishali gidermeye yardımcı olur, kan dolaşımını düzenler ve düzenli olarak tüketildiğinde merkezi sinir sistemine iyi gelir. Ceviz, metabolizmayı iyileştirir, büyüme ve gelişme, sindirime katkıda bulunur, düzenli tüketildiğinde bağışıklık ise sistemini güçlendirir. Maydanoz ise içerdiği yüksek demir ve C vitamini sayesinde kansızlığı önlemeye yardımcı olur" dedi. - AYDIN