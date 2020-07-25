Bu timsah kırmızı ve beyaz etle besleniyor, yanına kimse yaklaşamıyor - Son Dakika

Bu timsah kırmızı ve beyaz etle besleniyor, yanına kimse yaklaşamıyor

Bu timsah kırmızı ve beyaz etle besleniyor, yanına kimse yaklaşamıyor Görenlerin hem korkup hem cep telefonuna sarıldığı dev timsah ziyaretçi rekoru kırıyor Türkiye'nin en büyük timsahı 'Muhteşem Timi' ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor 5 metre uzunluğa, 350 kilogram ağırlığa ulaşan timsah...

Bu timsah kırmızı ve beyaz etle besleniyor, yanına kimse yaklaşamıyor

Görenlerin hem korkup hem cep telefonuna sarıldığı dev timsah ziyaretçi rekoru kırıyor

Türkiye'nin en büyük timsahı 'Muhteşem Timi' ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor

5 metre uzunluğa, 350 kilogram ağırlığa ulaşan timsah için yaşadığı alan 2 katı büyüklüğüne çıkartıldı

Haftada bir kez kırmızı ve beyaz etle besleniyor

Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun:

"Son yıllarda çok süratli büyüdüğünü gözlemledik"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 'Muhteşem Timi' adlı timsahın büyüklüğü, görenleri hem ürkütüyor hem de ilgisini çekiyor. 'Muhteşem Timi' adı verilen ve şu anda uzunluğu 5 metre, ağırlığı da 350 kilograma ulaşan timsah, Türkiye'nin en büyük timsahı özeliğini taşıyor. Onu gören ziyaretçilerse hayretler içerisinde kalıp hemen cep telefonlarına sarılıyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi'ne 15 yıl önce 120 santim uzunluğunda getirilen timsah, yıllar ilerledikçe devasa boyuta ulaştı. Şuanda metre uzunluğa, 350 kilogram ağırlığına ulaşan timsah, heybetli görünüşü nedeniyle hayvanat bahçesi yönetimi tarafından 'Muhteşem Timi' ismini aldı. Son yıllarda büyüme hızıyla olduğu yere sığmayan timsah için bulunduğu alan 2 katına çıkartıldı, yazlık ve kışlık bölümler oluşturuldu. 650 dönümlük arazide 127 türden 1500 hayvanın yer aldığı hayvanat bahçesinin en dikkat çekici sakini olan 'Muhteşem Timi'nin beslenmesi de haftada iki kez gerçekleşiyor. Kırmızı ve beyaz et ile beslenen timsah, her gün bakıcıları tarafından da sık sık kontrol ediliyor. Timi'nin beslenmenin yanında en sevdiği faaliyetse güneşlenmek ve suya girmek oluyor.

"Son yıllarda çok süratli büyüdüğünü gözlemledik"

Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, Muhteşem Timi'yi 15 yıldır misafir etmekten dolayı hem memnun hem de gururlu olduklarını dile getirdi. Timi'nin ziyaretçilerin büyük ilgisini çektiğini ifade eden Arsun, şunları söyledi: "Dıştan cam bir görüntü var. Ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklarımız onu yüzerken görebiliyor. Son yıllarda özellikle çok süratli büyüdüğünü gözlemledik. Şuan 350 kilo ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda. İsminden anlaşılacağı gibi muhteşem bir hayvan. Haftada iki kez besleniyor. Hem kırmızı hem de beyaz eti çok seviyor. Burada mutlu bir hayat sürdüğünü düşünüyorum. Türkiye'deki hayvanat bahçeleri içerisindeki en büyük timsah olduğunu düşünüyoruz. Onu misafir etmekten biz de çok mutluluk duyuyoruz."

Bu timsah kırmızı ve beyaz etle besleniyor, yanına kimse yaklaşamıyor

Hayvanat Bahçesi, Antalya, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:30

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu timsah kırmızı ve beyaz etle besleniyor, yanına kimse yaklaşamıyor - Son Dakika
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