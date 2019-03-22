Son Dakika Haberleri: Bu Toprağın Güzideleri: Ayşe Şasa" Paneli Düzenlenecek

Bu Toprağın Güzideleri: Ayşe Şasa" Paneli Düzenlenecek

42 dakika önce

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde 23 Mart'ta "Bu Toprağın Güzideleri: Ayşe Şasa" paneli düzenlenecek.

Bu Toprağın Güzideleri: Ayşe Şasa
Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde 23 Mart'ta "Bu Toprağın Güzideleri: Ayşe Şasa" paneli düzenlenecek.

Anadolu Yazarlar Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek panelle birlikte, Şasa'nın senaryosunu yazdığı film afişlerinden oluşan sergi de ziyarete açılacak.

İki oturum halinde yapılacak programın Meryem İlayda Atlas'ın yöneteceği ilk bölümünde Prof. Dr. Lütfullah Beşiroğlu, Hakkı Özdemir ve Serdar Arslan konuşacak.

Celal Fedai'nin yöneteceği ikinci oturumda ise Mesut Uçakan, Enver Gülşen, Cihan Aktaş ve Yusuf Kaplan konuşma yapacak.

Ayşe Şasa kimdir?

İstanbul'da 1941'de dünyaya gelen senaryo yazarı Ayşe Şasa, öğrencilik yıllarından itibaren sinemaya ilgi duymaya başladı.

Yazar Kemal Tahir ile tanışan, yönetmen, yapımcı ve senarist Atıf Yılmaz'a asistanlık yapan Şasa, 1963'te senaryo yazmaya başladı.

İbnü'l Arabi'nin "Fusüsu'l-Hikem" kitabının çevirisini 1981'de okuduktan sonra çok etkilenen Şasa, İslam'a ve İslam tasavvufuna yönelerek, yaşadığı ağır sinir hastalığından bütünüyle kurtuldu.

Senaryoları, yazıları ve kitaplarıyla, Türk sinemasının ve kültür hayatının merkezinde yer alan usta senarist, 1993'te sinemayla ilgili "Yeşilçam Günlüğü" adlı denemeleri okuyucuyla buluşturdu.

"Son Kuşlar", "Ah Güzel İstanbul", "Utanç" ve "Gramofon Avrat" gibi filmlere senarist olarak imza atan Şasa, "Bir Ruh Macerası", "Yeşilçam Günlüğü", "Delilik Ülkesinden Notlar", "Şebek Romanı" adlı kitapları kaleme aldı.

Ayşe Şasa, "Murat'ın Türküsü", "Ah Güzel İstanbul", "Harun Reşid'in Gözdesi", "Balatlı Arif", "Battal Gazi Destanı", "Güllü", "Ölmez Ağacı", "Hiçbir Gece" ve "Kanayan Yara Bosna"nın da arasında bulunduğu çok sayıda yapımın senaryosunu yazdı.

"Delilik Ülkesinden Notlar" kitabı Şubat 2003'te piyasaya sunulan, son olarak 2008'de "Dinle Neyden" isimli filmle sinemaya dönüş yapan Şasa, 16 Haziran 2014'te hayatını kaybederek, Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA

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