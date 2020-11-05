Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor - Son Dakika

Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor

05.11.2020 09:13

Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor Dayılarından öğrendiği Ordu'nun tostunun lezzetini 57 yıldır sürdürüyor Ordu'da dayılarının bulduğu ve günümüzde marka olan 'Ordu tostu'nun 72 yaşındaki ustası Kahraman Arslan, 12 metrekarelik dükkanında kendi ürettiği sucuklarla tost hazırlıyor Ordu'nun...

Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor

Dayılarından öğrendiği Ordu'nun tostunun lezzetini 57 yıldır sürdürüyor

Ordu'da dayılarının bulduğu ve günümüzde marka olan 'Ordu tostu'nun 72 yaşındaki ustası Kahraman Arslan, 12 metrekarelik dükkanında kendi ürettiği sucuklarla tost hazırlıyor

ORDU - Ordu'nun en bilindik lezzetlerinden olan 'Ordu tostu', 72 yaşındaki Kahraman usta tarafından yıllardır yapılıyor.

Ayvalık'ın tostu, İzmir'in kumrusu, Adana'nın kebabı gibi yüzlerce farklı lezzete ev sahipliği yapan Ordu'nun da meşhur tostunu, özellikle yemek için kente gelenler oluyor. Ordu'ya has, özel olarak üretilen bu tost, kendine has malzemeler ile yapılıyor. Ekmeği ve iç malzemeleri özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından üretildi. O günlerden bu güne kadar aradan geçen 62 yılın ardından Ordu tostu, kentte marka haline gelmiş durumda.

57 yılı aşkın süredir tost yapıyor

İki kardeşin başlattığı özel tostun hikayesini ise 72 yaşındaki yeğenleri Kahraman Arslan devam ettiriyor. Şimdilerde Subaşı Mahallesi'nde bulunan 12 metrekarelik dükkanında, 57 yılı aşkın süredir Ordu tostunu yapan Kahraman Arslan, dayılarından aldığı bu geleneği yıllardır devam ettiriyor. Yıllar geçmesine rağmen aynı lezzeti devam ettiren Kahraman usta, ilerleyen yaşına rağmen gününün büyük bir bölümünü dükkanında tost yaparak geçirdiğini aktarıyor.

"Ezme sucuğu kendim günlük olarak hazırlıyorum"

Tostun özelliğini içerisinde kullanılan hammaddelerden geldiğini ve doğal olmayan ürünlerin kullanılmadığını ifade eden Kahraman Arslan, "Ezme sucuk kullanılır, 1958 yılında dayılarımız başladı ve 1963 yılında da ben başladım. O gün öğrendiklerimle birlikte devam ettiriyorum. Nu tostun farklı lezzeti ve doyurur olması. Ekmeği de farklı ve 1987 yılında bu ekmeği ilk olarak yaptırdık. Tekli olarak üretilen bu ekmek şuan kullanılıyor. Sucuğu kendim günlük kullanacağım kadar yapıyorum. Bu tosta farklı malzemeler kullanmaya gerek yok çünkü kendi öz tadı var. Doğal olmayan hiçbir şeyi kullanmıyorum, ketçap ve mayonez kullanmıyoruz" dedi.

"Kiraladığım dükkanlardan beni çıkartıp, kendileri yapmak istedi"

Daha önce 4 farklı işyeri kiraladığını ancak dükkan sahiplerinin kendisini çıkartarak, Ordu tostunu kendilerinin yapmaya çalıştıklarını aktaran Arslan, "Toplamda 57 yılı aşkın süredir devam ediyorum. Bu zaman zarfında, kiraladığım dükkanlarda akrabaları bu işi yapmak istedi ve beni çıkarttılar. Bu şekilde 4 tane yer değiştirdim ve burayı satın aldım. Burası çok ilkeldi. Ancak şuan kent merkezi oldu" diye konuştu.

Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor
Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor
Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor
Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor
Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor
Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor
Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor

Ayvalık, Adana, İzmir, Ordu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor - Son Dakika


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