Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildi - Son Dakika
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Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildi

19.05.2022 20:56

Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildiKOCAELİ Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tramvayda etkinlik düzenlendi.

Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildi

KOCAELİ Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tramvayda etkinlik düzenlendi. Kırmızı beyaz renklerle donatılan tramvaya binen müzisyenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından kentte faaliyet gösteren Akçaray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlandı. Tramvay, kırmızı beyaz renk üzerine Türk bayrağı konseptinde giydirildi.

Tramvaya binen müzisyenler ise Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi. Tramvaydaki yolcular da ellerindeki Türk bayraklarıyla müzisyenlerin çaldığı marş ve şarkılara eşlik etti.

Aynı zamanda yerli ve milli robot Ada, vatandaşları selamlayarak, sorduğu sorulara cevap verdi.

"Biz gençler olarak umut vaat ediyoruz"

Etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyleyen yolculardan Hatice Demirtaş, "19 Mayıs'a özel tasarlanan tramvayı çok beğendim. Atamızın bize emanet ettiği bu vatana gençler olarak sahip çıkıyoruz ve Atamızı anıyoruz. Atatürk hiçbir zaman unutulması gereken bir lider değildir. Biz gençler olarak umut vaat ediyoruz" dedi.

Şarkılara eşlik eden bir başka yolcu ise "Vatanının başarılarını böyle etkinliklerle kutlamak gurur verici bir şey. Her zaman bu tür geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Tramvayın dizaynı da bence çok güzel ve etkiletici olmuş" diye konuştu.

"Gençlere tavsiyem Atatürk'ün izinden ayrılmasınlar"

Etkinliği güzel bulduğunu belirten Erkan Ertuğrul, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün en büyük armağanlarından birisi. Atatürk'ün önderliğinde gençlerimize gurur duyuyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki varız" şeklinde konuştu. Müge Bayrak da "Her yer kıpkırmızı görünce çok duygulandım. Gençlere tavsiyem Atatürk'ün izinden ayrılmasınlar" dedi.

Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildi
Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildi
Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildi
Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildi

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Tramvay, Mayıs, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı: Atatürk'ün en sevdiği şarkılar tramvayda seslendirildi - Son Dakika


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