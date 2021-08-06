Barcelona altyapısından yetişen ve Katalan devinin formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan Messi, 34 yaşında kulübünden ayrıldı. Arjantinli yıldızın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken gelen son dakika haberi futbolseverleri heyecanlandırdı.
Fanatik'in Fransız gazeteci Mohamed Bouhafsi'den aktardığı habere göre; Fransız devi PSG'nin Arjantinli süperstar ile görüşmelere başladı. Bouhafsi, iki taraf arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ve PSG'nin transferi sağlayacak çözüm adına oldukça dikkatli davrandığını vurguladı.
Son Dakika › Spor › Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı - Son Dakika Spor