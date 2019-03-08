Son Dakika Haberleri: 'Bu trenden inenler bir daha binemezler'

'Bu trenden inenler bir daha binemezler'

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler.

'Bu trenden inenler bir daha binemezler', System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:00 

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu

Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:35:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Bu trenden inenler bir daha binemezler'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]