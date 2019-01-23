Bu Tür Hayvanları Hayatınızda Görmediniz | Asla Sahip Olamayacağınız 6 Hayvan
1 saat önce
Bu gün videomuzda dünyada çok az kişinin varlığından haberdar olduğu hayvanlardan ve onların eşsiz özelliklerinden bahsedeceğiz.
Bu gün videomuzda dünyada çok az kişinin varlığından haberdar olduğu hayvanlardan ve onların eşsiz özelliklerinden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden denizlerdeki bilinmeyen 10 canlıya bakalım.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:18 Kaynak: Youtube
Kömür Üretimindeki Rekor Artışla 3 Milyar Lira Ülkede Kaldı
Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı
Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı