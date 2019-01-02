Bu Turnuva'da Dostluk Kazandı

Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi ile Egeli Gezginler Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen Dost Kart Futbol Turnuvası, futbolun şiddetsiz ve küfürsüz de güzel olduğunu gösterdi. Erkekler ve kadınlar olarak iki ayrı kategoride düzenlenen Turnuva'da dostluk kazandı. Aralık ayının başında başlayan Turnuva kapsamında takımlar hem kıyasıya mücadele etti hem de sporun aynı zamanda arkadaşlık, dostluk ve centilmenlik olduğunu gösterdi.

Dost Kart Futbol Turnuvası'nın final maçının ardından Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da gençlerle biraraya gelerek kazananlara kupalarını verdi.