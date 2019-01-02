Bu Turnuva'da Dostluk Kazandı
1 saat önce
Bornova Belediyesi'nin Gençlik Merkezi'nden yararlanan Dost Kart Üyesi üniversite öğrencileri "Dost Kart Futbol Turnuvası"yla sporun şiddet ve küfür olmadan daha güzel olduğunu gösterdi.
Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi ile Egeli Gezginler Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen Dost Kart Futbol Turnuvası, futbolun şiddetsiz ve küfürsüz de güzel olduğunu gösterdi. Erkekler ve kadınlar olarak iki ayrı kategoride düzenlenen Turnuva'da dostluk kazandı. Aralık ayının başında başlayan Turnuva kapsamında takımlar hem kıyasıya mücadele etti hem de sporun aynı zamanda arkadaşlık, dostluk ve centilmenlik olduğunu gösterdi.
Dost Kart Futbol Turnuvası'nın final maçının ardından Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da gençlerle biraraya gelerek kazananlara kupalarını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:53 Kaynak: Bültenler
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