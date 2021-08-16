Bu turnuvada kazanan fidan dikecek! - Son Dakika

STK'lar Arası Voleybol Turnuvası'nda son başvuru günü yarın..

20 Ağustos'ta başlayacak olan turnuvada, 18 Ağustos'ta başvurular tamamlanarak, fikstür planlaması gerçekleştirilecek.

TURNUVA SONUNDA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞACAK

İlki gerçekleştirilecek olan voleybol turnuvası, diğer turnuvalara oranla daha farklı olacak. Turnuvaya katılan her takım adına fidan dikiminin yapılacağı turnuvada, kazanan takım adına da 20 fidan dikilecek. Turnuvayı ikinci tamamlayan takım adına da 10 fidan dikilerek, hem spor yapılarak hem de fidanların toprakla buluşması sağlanacak.

"SPOR SADECE SPOR DEĞİLDİR"

Gerçekleştirdiği anlamlı etkinliklerle adından sıkça söz ettiren TÜGVA Antakya İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Emin Sağanak, bu tip etkinlikleri sürekli hale getirmeyi planladıklarını söyledi. 15 Temmuz'da da Şehitlerimiz anısına futbol turnuvasına imza atan Başkan Sağanak, son günlerde yaşanan orman yangınları sonrasında da yapılacak olan turnuvada en anlamlı ödülün fidan dikmek olacağının altını çizdi. Sporun hiçbir zaman sadece spor olmadığına değinen Başkan Sağanak, "Biz TÜGVA Antakya İlçe Teşkilatı olarak, Milli İrade Platformu ve ilçe belediyemizin desteğiyle elimizden geldiğince anlamlı içerikli etkinliklere imza atmaya çalışıyoruz. Bizim tek amacımız spor yapmak ya da kazananın olduğu turnuvalar düzenlemek değil. Bizim en büyük amacımız, zor zamanlarda bile en anlamlı etkinliklerle birbirimize kenetlenmektir. Son süreçlerde önce yangın sonra da sel felaketleri yaşadık, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'nin her yerinde olan TÜGVA Teşkilatımız ellerinden geldiğince yaraları sarmaya çalışıyor. Bizde burada böyle bir etkinliğe imza atmak istedik. Bu etkinliğinin kazananı topraktır, fidandır, en önemlisi de dostluk ve kardeşlik bağlarıdır. Biz tüm STK'larımızı bu anlamlı turnuvaya davet ediyoruz" diye konuştu.