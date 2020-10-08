Bu turşunun sadece suyu içiliyor - Son Dakika

Bu turşunun sadece suyu içiliyor

08.10.2020 11:47
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Eskişehir'de, nadir yapılan ve özellikle solunum rahatsızlığı yaşayanlar tarafından tercih edilen çam kozalağı turşusunun sadece suyu içiliyor.

Eskişehir'de, nadir yapılan ve özellikle solunum rahatsızlığı yaşayanlar tarafından tercih edilen çam kozalağı turşusunun sadece suyu içiliyor.

Turşu, Anadolu insanının gündelik yaşamında yemeklere eşlik eden önemli lezzetler arasında yer alıyor. Sağlık açısından da önemli faydalı olduğu belirtilen turşuda malzeme olarak kullanılan bir çok alışık ürünler olduğu gibi sıra dışı ürünler de yer alıyor. Bunlardan en sıra dışı ve az duyulanı çam kozalağı turşusu. Eskişehir'de turşu dükkanı işleten Maviye Ünal, kozalak turşusunu satan nadir işletme sahiplerinden. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı çeken insanların bu turşuyu talep ettiğini belirten Ünal; "Çam kozalağı turşusu normal turşular gibi kuruluyor. Kozalak turşusu henüz herkes tarafından bilinen bir ürün değil. Ama solunum rahatsızlığı olan insanlar bunu iyi biliyor ve faydalarından dolayı müşterimiz oluyor" dedi.

"Herkes kozalağında yenileneceğini düşünüyor"

Turşunun nasıl tüketileceğini anlatan Maviye Ünal; "Bu turşu ile ilgili kafalardaki tek soru işareti nasıl tüketileceği konusunda. Herkes kozalağı yenilebileceğini düşünüyor, bu doğru değil. Turşu kurulduktan 15 gün sonra kozalağın özü turşu suyuna geçiyor ve sadece o su içiliyor" diyerek nasıl tüketileceği hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Bu turşunun sadece suyu içiliyor
Bu turşunun sadece suyu içiliyor
Bu turşunun sadece suyu içiliyor

Eskişehir, Kozalak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu turşunun sadece suyu içiliyor - Son Dakika

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