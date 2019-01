Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati , "Bu ülke geleceği çok parlak bir ülke. Bu ülke her türlü operasyona set çekebilecek bir iradeye sahip. Girişimcisi ile önde olan, çalışan, çalışkan bir ülke." dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Diyarbakır 'da, "İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı" düzenlendi.Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Nebati, her hafta bir bölgede olmak üzere 7 ilde yapılması planlanan toplantıların ikincisi için Diyarbakır'da bulunduklarını söyledi.İş dünyasıyla birlikte karar verme ve hareket etme prensibini benimsediklerine işaret eden Nebati, ihanet şebekelerinin ve kriz tellallarının bölge ve Diyarbakır'a yönelik planlarını başaramayacaklarını, çünkü Diyarbakır'ın ve bölgenin ülkesini, bayrağını seven insanlardan oluştuğunu aktardı. Türkiye örneklik teşkil ediyor"Nebati, Türkiye'nin 2002'den sonra AK Parti iktidarı ile gösterdiği performansı çekemeyenlerin olduğunu ifade ederek, "Türkiye bu coğrafyanın lideri olma noktasında ortaya koyduğu performansla sadece kendi milletini güçlendiren, zenginleştiren, refahı eşit olarak yayan vasfından ziyade çeperindeki ülkelere, hatta dünyaya örnek olmanın yanı sıra mazlum ülkelerin ve halkların 'Türkiye var' dediği bir örneklik teşkil ediyor." diye konuştu.Türkiye'nin sahip olduğu özelliklerden ve yaptığı başarılı işlerden dolayı bazı operasyonlara maruz kaldığını dile getiren Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu işin şahikası 15 Temmuz 2016'dır. 250'yi aşkın şehidimiz, 2 bini aşkın gazimiz var. Bu milletin tamamı devlet ve hükümeti ile Cumhurbaşkanına, devletine, vatanına, milletine sahip çıkmak dürtüsü ile sağına soluna, önüne arkasına bakmadan sokaklara çıktı. Geçen yıl yılbaşından beri hazırlıkları yapılan ekonomik bir operasyonla ülkeyi dize getirmek istediler. Kriz tellalları yurt dışındaki trollerle sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla reel sektörü özellikle finansman ayağını çökertmek istediler." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığının, kabinenin ortaya koyduğu iradeyle bunun geri püskürtüldüğünü dile getiren Nebati, 20 Eylül 'de açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile birtakım hedefleri ortaya koyduklarını aktardı.Programda üç ay gibi kısa bir sürede gerçekleşecek hedeflerin ortaya konulduğunu ifade eden Nebati, "(Döviz 10 liraya çıkacak) diyenler yılbaşı geldiği zaman sus pus oldular. Çünkü beklendiği gibi olmadı. 20,8 olarak beklenen enflasyon 20,3 ile kapandı. Yüksek ama o operasyonlardan sonra bu noktaya gelmek emin olun bir başarı hikayesidir." şeklinde konuştu."Diyarbakır enerjimize enerji verecek kapasiteye sahip"Nebati, ekonomik iyileştirmeler ve sağlanan desteklerle ilgili de bilgi vererek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada avantajlı olduğunu, bunun kıymeti bilinerek, değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Güvenin önemli olduğunu belirterek, iş dünyasına seslenen Nebati, şunları kaydetti:"Bu ülke geleceği çok parlak bir ülke. Bu ülke her türlü operasyona set çekebilecek bir iradeye sahip. Girişimcisi ile önde olan, çalışan, çalışkan bir ülke. Başta Diyarbakır'da olmak üzere özel sektörü, kamu kurumları, bürokratı ve siyasetçisi ile hareket edebilecek kapasiteyi ortaya koyabilen ender ülkelerden biri. Diyarbakır bizi heyecanlandıran, enerjimize enerji verecek kapasiteye sahip. Bunu kullanma yönünde de hiçbir engeli tanımayacak iradeyi ortaya koyabilecek bir şehir.""Önceliğimizin ekonomik gelişme ve kalkınma olduğu bir dönemdeyiz"Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da Türkiye'nin belirlenen hedeflerine varması noktasında Diyarbakır'ın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.Diyarbakır'ın tarihsel birikim, zenginlik ve derinliklerinin Türkiye'nin gelişme ve kalkınma perspektifinde ve ekonomi özelinde stratejik ve akılcı bir planlama ile ele alındığını ifade eden Güzeloğlu, "Temel hedefimiz üretim ekonomisine dönüşmek ve ihracata yönelik bir üretim perspektifini gerçekleştirmektir." dedi. Organize Sanayi Bölgesi , Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, altyapı, lojistik, depolama, havalimanı ikinci pist ihalesi başta olmak üzere kente yönelik yapılan birçok çalışmaya ilişkin bilgi veren Güzeloğlu, şöyle konuştu:"Bu ülkenin ekonomisine dönük içeride ve dışarıda kim kötü niyet besliyor, bir hedefleme gerçekleştiriyorsa en güçlü cevabı inşallah el birliğiyle vereceğiz. Bugün huzur ve güvenin temin edildiği, önceliğimizin ekonomik gelişme ve kalkınma olduğu bir dönemdeyiz. Bu kentin önüne çıkan ve gerideki yıllarını ziyan eden, gelişme ve kalkınmasını engelleyen bütün ihanet odakları, işbirlikçileri ve onların uzantıları, bu kararlı duruşumuz ve yürüyüşümüz karşısında bugün etkisiz kalmaya mahkum olmuşlardır.""Şehrimizde artık terör değil, istihdama dönük projeler konuşulmakta"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kentin kalkınmasına, huzur ve güvenine verdiği önemin herkes tarafından takip edildiğini belirterek, "Diyarbakır Türkiye'nin mührüdür." ifadesini kullandı.Diyarbakır'da yapılan kamu yatırımlarıyla kentin yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğine işaret eden Atilla, " Huzur ve güvenin sağlandığı şehrimizde artık terör değil, istihdama dönük projeler konuşulmakta. Devletimizin bu konuda yatırımları dün olduğu gibi bugün de katlanarak artmakta ve işsizliğin azalması için önemli adımlar atılmaktadır." şeklinde konuştu.Geçmişten bu yana üretim, ticaret ve kültür merkezi olan Diyarbakır'ın tarihten aldığı güçle yeniden ayağa kalktığını dile getiren Atilla, kentin bu alanda yatırımcılar için güvenli bir liman olarak kendini ispatladığını belirtti.Atilla, kente iki yılı aşkın süredir hayır duası alarak hizmet etmek için gayret gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, alt yapı hizmetlerinden üst yapı hizmetlerine kadar merkez başta olmak üzere 17 ilçe ve bin 42 mahallemizde hizmetlerimizi yürüttük. İki yılda şehrimize tüm belediyecilik hizmetlerinde 1 milyar 250 milyonluk yatırımı belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan gerçekleştirdik. Önceki dönemlerde belediye bütçesinin sadece yüzde 8'i yatırıma ayrılmışken, biz bütçemizin yüzde 40'ını yatırıma ayırarak şehrimize en güzel hizmetleri sunduk. Milletimizin parasını milletimize harcadık.""Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz ve herkesin sesine kulak vereceğiz." diyerek yola çıktıklarını, bunu da gerçekleştirdiklerini belirten Atilla, bundan sonraki çalışmalarda da bu ilkeyi benimseyeceklerini anlattı.Atilla, yapılan araştırmalara göre bölgede, özellikle de Diyarbakır'da terörün birinci sorun olmaktan çıktığını belirterek, kentin birinci sorununun iş, AŞ ve istihdam olduğunu söyledi.Diyarbakır'ın sağlanan huzur ve güven ortamıyla yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çeken Atilla, "Devletimizin ve hükümetimizin uyguladığı sanayi bölgeleri projeleri, lojistik merkez, Silvan Barajı gibi projelerin tamamlanmasıyla Diyarbakır sadece bölgenin değil, tarihte olduğu gibi bu coğrafyanın önemli başat şehirlerden biri haline gelecek." diye konuştu.İlk kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak üretimde doğrudan yer almak, sanayi altyapısını geliştirmek ve şehrin ekonomik kalkınmasını sağlamak için kentte kurulan 2. Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne yüzde 45, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesine de yüzde 60 ortak olduklarını aktaran Atilla, şehirde sanayinin, tarımın, ticaretin, turizmin ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için üzerilerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye bundan sonra da devam edeceklerini dile getirdi."Diyarbakır'ı hak ettiği yere getireceğiz"AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal da 2019 yatırımları kapsamında Silvan Barajı için yüksek bir bütçe ayrıldığını belirtti.Projeyle 2 milyon 350 bin dekar alanın sulanacağını aktaran Bal, böylelikle tarıma dayalı sanayinin de gelişeceğini ifade etti.Bal, "Diyarbakır'ı hak ettiği yere mutlaka getireceğiz." diye konuştu.Toplantıya İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan , kamu kurumlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.