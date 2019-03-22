Son Dakika Haberleri: Bu Ülkenin Her Vatandaşı Başımızın Tacıdır"

Bu Ülkenin Her Vatandaşı Başımızın Tacıdır"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, hangi siyasi görüşten olursa olsun her Türk vatandaşının başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir.

Bu Ülkenin Her Vatandaşı Başımızın Tacıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, hangi siyasi görüşten olursa olsun her Türk vatandaşının başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir." dedi.

Ünal, Nurhak ilçesindeki MHP seçim ofisini ziyaretinde, MHP Nurhak Belediye Başkanı adayı Battal Kaya için destek istedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Nurhak ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Ünal, "Hangi siyasi görüşten olursa olsunlar. Bu ülkenin her vatandaşı bizim başımızın tacıdır. Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan her bir vatandaşımız, hangi siyasi görüşten olursa olsun bizim kardeşimizdir." diye konuştu.

Ünal, birtakım ideolojik kaygılarla Nurhak'ın kaderiyle oynanmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, amaçlarının sadece Nurhak'a hizmet etmek olacağını kaydetti.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör ve MHP Nurhak Belediye Başkanı adayı Battal Kaya'nın konuşmasının ardından Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:43 Kaynak: AA

Mahir Ünal, AK Parti, Nurhak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 20:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Ülkenin Her Vatandaşı Başımızın Tacıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]