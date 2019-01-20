Son Dakika Haberleri: Bu Ülkenin Kıymetini Bilmeliyiz"

Bu Ülkenin Kıymetini Bilmeliyiz"

1 saat önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Nereden geldiğini bilmeyenler elbette nereye gideceğini de bilebilme imkanları yoktur.

Bu Ülkenin Kıymetini Bilmeliyiz
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Nereden geldiğini bilmeyenler elbette nereye gideceğini de bilebilme imkanları yoktur." dedi.

Uysal, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Eskişehir İl Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, ülkenin yarınlarından endişe duyduklarını söyledi.

Ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmanın siyasetin vazifesi olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Oysa ki bugün siyaset bırakınız potansiyelini ortaya çıkarmayı bu büyük ülkenin önünde barajlar örmekte, yapısal engeller oluşturmakta bu ülkenin kaynaklarını heba etmekte, bilinçli bir tutum içinde olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu büyük ülkenin bulunduğu coğrafyada sadece cumhuriyetle değil daha geriye doğru gittiğimizde bir sorgulama yaparak biz niçin geri kaldık? Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz. Nereden geldiğini bilmeyenler elbette nereye gideceğini de bilebilme imkanları yoktur."

Kongrede İl Başkanlığına Hüseyin Özcan seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Eskişehir, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Uysal, Politika
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