Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar

Tayland ve Malezya gibi güneydoğu Asya ülkelerinde kişilere dokunurken dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Kuala Lumpur'da kafa vücudun en kutsal parçası olarak görülüyor ve birinin kafasına dokunmak ya da üzerinden bir şey geçirmek kabalık olarak algılanıyor.

Bu, küçük çocukların saçını okşamak gibi gayri resmi durumlar için de mevcut. Aynı şey Tayland için de geçerli; baş ruhun oturduğu yer olarak görülüyor. Bu inancın kaynağında ise Budizm var.

SAYI TUZAĞI

Bazı ülkelerde bir şeyi yanlış sayıda vermek hiç vermemekten daha kötüdür.Örneğin Rusya'da kimseye verdiğiniz çiçek sayısı çift sayı olmamalı. Sadece ölülere çift sayıda çiçek verilir. Buketler 1, 3, 5, 7 gibi tek sayıda çiçekten oluşur. Tek sayılı çiçekler mutlu olaylar içindir; çift sayılar ise cenazelere gönderilir.

Başka bir ülkede de hangi sayıların şans, hangilerinin şanssızlık olarak algılandığını bilmek önemli olabilir. Terri Morrison, farklı ülkelerde görgü kurallarına ilişkin Öpmek mi, Eğilmek mi, Tokalaşmak mı? (Kiss, Bow, or Shake Hands) adlı bir kitap yazmış. "Sayılar sandığınızdan daha önemli olabiliyor" diyor. "Çin'de 'dört' kelimesinin telaffuzu 'ölüm' kelimesine çok benziyor.

HERKESLE KONUŞMAYIN

Batı Avrupa'da ise yabancılarla konuşmama konusunda uyarılar bulunuyor. Bir şeyin ne kadar kötü olduğu ve hava hakkında konuşmanın dışında yabancılarla sohbet etmek hoş karşılanmayabiliyor. Kuzey ve Batı Avrupa'nın büyük kentleri açısından vurgulanan bir diğer konu da zamanı iyi kullanmak ve gereksiz sohbetlerden kaçınmak. Bu ülkelerde olaylara iş merkezli bakıldığı ve başka konular hakkında konuşmanın dikkat dağıtıcı olarak görülebileceği belirtiliyor.

YÜKSEK SESLE KONUŞMAYIN

Bazı ülkelerde ise yüksek sesle konuşmak ayıp olarak değerlendiriliyor. Fransa'da insanlar farklı durumlara göre farklı ton kullanıyor ve sesin ayarını karşıdaki insana göre ayarlamak gerektiğini düşünüyor. Fransa'da kafede otururken yan masa size çok yakın olsa bile konuşmaları duyamazsınız.

GÜNEY KORE

Pek çok Asya ülkesinde olduğu gibi yemek yerken kullandığınız çubukları yemeğinize batırmış olarak bırakmamalısınız. Bunun sebebi ölüleri anarken kullanılan tütsülere benzemesidir.

İTALYA

Yemeğinizi yedikten sonra eğer tabağınızda hala yemek bıraktıysanız, bu, yemeği beğenmediğiniz anlamına gelebilir. Bu yüzden tabağınızda yemek bırakmamaya özen göstermelisiniz. Tam tersi ise İran'daki bir görgü kuralıdır. Eğer tabağınızda yemek varsa bu doyduğunuz ve daha fazla yiyemeyeceğiniz anlamına gelir. Kaynak: AIESEC Türkiye