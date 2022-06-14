Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar - Son Dakika
Üye Girişi

Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar

14.06.2022 09:03
Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar

Her ülkenin kendine has kültürüne ait görgü kuralları bulunuyor. Genel geçer tüm kültürlerde kabul gören bazı görgü kuralları var ki çoğu ülkede nezaket göstergesi sayılsa da bazı yerlerde neredeyse suç sayılabiliyor. İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar...

Tayland ve Malezya gibi güneydoğu Asya ülkelerinde kişilere dokunurken dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Kuala Lumpur'da kafa vücudun en kutsal parçası olarak görülüyor ve birinin kafasına dokunmak ya da üzerinden bir şey geçirmek kabalık olarak algılanıyor.

Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın!

Bu, küçük çocukların saçını okşamak gibi gayri resmi durumlar için de mevcut. Aynı şey Tayland için de geçerli; baş ruhun oturduğu yer olarak görülüyor. Bu inancın kaynağında ise Budizm var.

Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın!
SAYI TUZAĞI

Bazı ülkelerde bir şeyi yanlış sayıda vermek hiç vermemekten daha kötüdür.Örneğin Rusya'da kimseye verdiğiniz çiçek sayısı çift sayı olmamalı. Sadece ölülere çift sayıda çiçek verilir. Buketler 1, 3, 5, 7 gibi tek sayıda çiçekten oluşur. Tek sayılı çiçekler mutlu olaylar içindir; çift sayılar ise cenazelere gönderilir.

Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın!

Başka bir ülkede de hangi sayıların şans, hangilerinin şanssızlık olarak algılandığını bilmek önemli olabilir. Terri Morrison, farklı ülkelerde görgü kurallarına ilişkin Öpmek mi, Eğilmek mi, Tokalaşmak mı? (Kiss, Bow, or Shake Hands) adlı bir kitap yazmış. "Sayılar sandığınızdan daha önemli olabiliyor" diyor. "Çin'de 'dört' kelimesinin telaffuzu 'ölüm' kelimesine çok benziyor.

Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın!
HERKESLE KONUŞMAYIN

Batı Avrupa'da ise yabancılarla konuşmama konusunda uyarılar bulunuyor. Bir şeyin ne kadar kötü olduğu ve hava hakkında konuşmanın dışında yabancılarla sohbet etmek hoş karşılanmayabiliyor. Kuzey ve Batı Avrupa'nın büyük kentleri açısından vurgulanan bir diğer konu da zamanı iyi kullanmak ve gereksiz sohbetlerden kaçınmak. Bu ülkelerde olaylara iş merkezli bakıldığı ve başka konular hakkında konuşmanın dikkat dağıtıcı olarak görülebileceği belirtiliyor.

Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın!
YÜKSEK SESLE KONUŞMAYIN

Bazı ülkelerde ise yüksek sesle konuşmak ayıp olarak değerlendiriliyor. Fransa'da insanlar farklı durumlara göre farklı ton kullanıyor ve sesin ayarını karşıdaki insana göre ayarlamak gerektiğini düşünüyor. Fransa'da kafede otururken yan masa size çok yakın olsa bile konuşmaları duyamazsınız.

Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın!
GÜNEY KORE

Pek çok Asya ülkesinde olduğu gibi yemek yerken kullandığınız çubukları yemeğinize batırmış olarak bırakmamalısınız. Bunun sebebi ölüleri anarken kullanılan tütsülere benzemesidir.

Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın!
İTALYA

Yemeğinizi yedikten sonra eğer tabağınızda hala yemek bıraktıysanız, bu, yemeği beğenmediğiniz anlamına gelebilir. Bu yüzden tabağınızda yemek bırakmamaya özen göstermelisiniz. Tam tersi ise İran'daki bir görgü kuralıdır. Eğer tabağınızda yemek varsa bu doyduğunuz ve daha fazla yiyemeyeceğiniz anlamına gelir. Kaynak: AIESEC Türkiye

YORUMLAR
500
Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı Ukrayna: Severodonetsk'in çevresindeki tüm köprüler yıkıldı, Rusya kenti ele geçirmeye yakın Ukrayna: Severodonetsk'in çevresindeki tüm köprüler yıkıldı, Rusya kenti ele geçirmeye yakın

Kuala Lumpur, Tayland, Rusya, Asya, Komik - İlginç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar
09:20 Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı
09:17 Şentop'tan polise yumruk atan HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlık zırhını suistimal etmesi haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır
09:15 İtalya'da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlik sürüyor: Helikopterin karakutusu ortalarda yok
09:03 Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar
08:46 Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor
08:41 Miçotakis'i "sert olmaya" iten Türkiye raporu: Denizlere hakim oldular, bölgesel tüm meselelerde varlar
08:25 İran, Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı için harekete geçti! Operasyonu MİT son anda önledi
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 09:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement