Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati , "Geleceğe güvenle bakın. Bu ülkeye güvenin, ilinize güvenin, işinize güvenin." dedi.Nebati, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 81 ilde gerçekleştirilen toplantılarla talepler ile sorunları yerinde tespit ettiklerini söyledi. Türkiye 'nin büyüdüğünü ve geliştiğini, ülke dışına çıkıldığı zaman Türkiye'nin ağırlığının çok daha iyi hissedildiğini ifade eden Nebati, "Bu ülke büyüyor, gelişiyor. Her insanoğlunun yaşadığı gibi bazen inişli, bazen çıkışlı bir grafik çizerek büyüyor, gelişiyor." diye konuştu.Nebati, grafiğin hafif duraksadığı ya da aşağı meyilli olduğu dönemlerde çığırtkan grubun "Öldük, yandık, bittik." diye bağırdığını kaydetti.Türkiye'de kriz bekleyenlerin, bunun uzun süre devam edeceğini ifade edenlerin ekonomik gelişmelerle şoka uğradığını aktaran Nebati, Türkiye'nin zarar göreceğini söyleyenlerin sonradan ortadan çekip gittiklerini vurguladı."Sayın Cumhurbaşkanımız milletin yararına, vatandaşın yararına olan şeyleri dile getiriyor. Dile getirmeye devam ediyor." diyen Nebati, "Bizler hükümet olarak, Bakanlık olarak ülkede sıkıntı olabilecek her alana anında, yeni sistemin getirdiği şekilde müdahale ederek çözüm üretiyoruz. Bu çözümler bize güven, güç veriyor." ifadelerini kullandı.Ekonomik alanda önemli birçok adım attıklarını ve piyasayı canlandırdıklarını söyleyen Nebati, şunları kaydetti:"Şimdi bundan sonra atacağımız adımlarla bu başarılı grafiği çok daha üst seviyeye getirmeyi ve ülkemizin her tarafında mutluluğun, refahın göstergesi olan gönenci paylaşmayı hedefliyoruz. Ben özellikle enflasyonla mücadele çerçevesinde bize destek veren sektörlere, firmalara teşekkür ediyorum çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. KDV'yi düşürdük, ilgili sektörlerde ÖTV'yi sıfırladık. Tapu harçlarında operasyonlar yaptık. Piyasayı canlandırdık. Şimdi piyasa aynı şekilde yoluna devam ediyor. Sizden istirhamım değerli dostlar; geleceğe güvenle bakın. Bu ülkeye güvenin, ilinize güvenin, işinize güvenin, aşınıza güvenin ve olaylara hep iyimser bakarak iyi görün ki iyi yaşayın diye bir tavsiyede bulunmak isterim."Toplantıya, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk Kadir Aydın ve Sabri Öztürk , oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.