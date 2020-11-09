Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor - Son Dakika

Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor

09.11.2020 10:02

- (Özel) Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor Mersin Üniversitesi (MEÜ), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açtığı atölyede üniversitenin masa, sıra, dolap gibi tüm mobilya ihtiyacını karşılıyor Atölye sayesinde yaklaşık yüzde 50 kar sağlayan MEÜ'nün yeni hedefi, dışarıya...

- (Özel) Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açtığı atölyede üniversitenin masa, sıra, dolap gibi tüm mobilya ihtiyacını karşılıyor

Atölye sayesinde yaklaşık yüzde 50 kar sağlayan MEÜ'nün yeni hedefi, dışarıya da mobilya üretmek

Rektör Çamsarı:

"Bir binanın tümünün içini döşeyebilecek kapasitemiz var. Bundan sonra dışarı konusunda niyetlerimiz var"

MERSİN - Mersin Üniversitesi (MEÜ), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açtığı atölyede üniversitenin tüm mobilya ihtiyacını karşılıyor. Fakültelerin masa, sıra, dolap gibi tüm mobilyalarının üretildiği atölye sayesinde yaklaşık yüzde 50 kar sağlayan MEÜ'nün yeni hedefi, dışarıya da mobilya üretmek.

MEÜ, eğitim-öğretim alanında elde ettiği başarıların yanı sıra son yıllarda hızlı bir üretim sürecine de girdi. Bünyesinde açtığı birçok atölyede kolonyadan dezenfektana, çikolatadan takıya kadar birçok alanda üretim yapan üniversitenin atılım yaptığı bir diğer üretim kolu ise mobilya. Üniversitenin tüm mobilya ihtiyacının karşılandığı atölyede kaliteli malzemeyle ortaya çıkarılan ürünlerle hem tasarruf ediliyor hem de bütçeye katkı sağlanıyor. Bugüne kadar gerek üniversiteden gerekse dışarıdan gelen bireysel talepleri de karşılayan atölye, şu ana kadar yılda ortalama 20-30 bin TL parayı okula katkı olarak sağladı.

Öte yandan, atölyede üretilen her üründen üniversitenin bilimsel araştırma projeleri birimine yüzde 5, hazineye yüzde 1, meslek yüksek okuluna yüzde 20 katkı sağlanarak bir katma değer oluşturuluyor.

"Üniversitemiz içinde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz"

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan atölyede incelemelerde bulunarak, İHA muhabirine açıklama yaptı. Atölyeyi, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Mobilya ve Dekorasyon Programı çerçevesinde açtıklarını belirten Rektör Çamsarı, "Biz sadece öğrenci yetiştirmek veya ar-ge değil, üretim konusunda da bir şeyler yapalım, hem bütçemize katkı alalım hem de öğrencilerimiz stajını burada yapabilsin diye bu atölyeyi açtık. Çok da güzel bir üretim sürecine girdik. Kendi üniversitemiz içinde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bizim gurur duyduğumuz merkezlerden biri burası" dedi.

"Bundan sonra dışarıya yöneleceğiz"

Başlangıçta ana amaçlarının, yeni yapılan alt okulların ve birimlerin mobilya ihtiyacını karşılamak olduğunu dile getiren Çamsarı, "Fakat çalışanlarımız ve hocalarımız bu konuda çok üretken oldu ve biz bütün fakültenin içini yaptık. Bundan da yüzde 50'lere varan bir kar sağladık. Bu para, devlet bütçesinde kaldı. Yeni yapılan binamız az olduğu için şimdi kapasitemizi farklı kullanacağız. Kısmet olursa bundan sonra dışarı konusunda da niyetlerimiz var. Bu konuda resmi kurumlarla görüşmeye başlıyoruz. Milli Eğitim olur, valilik olur, Sağlık Müdürlüğü olur, bir binanın tümünün içini döşeyebilecek kapasitemiz var. Bundan sonra da inşallah o yöne yöneleceğiz" diye konuştu.

"Bu yıl 565 adet ürün yaptık"

Atölyedeki üretimden sorumlu Mobilya ve Dekorasyon Programı Dr. Öğretim Üyesi Cevdet Saçlı da atölyede gerçekleştirdikleri üretimle ilgili bilgi verdi. Atölyede geçen yıllarda ve bu yıl çok ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Saçlı, "Eğitim Fakültesi yeni yapıldığında iç mobilyalarının hepsini biz yaptık. Bu yıl da 565 adet ürün yaptık. Bunun 250 tanesi çeşitli ölçülerde masa; memur maması, öğretim elemanı masası. Bunların yanında bilgisayar masası ve kütüphane dolabıyla birlikte. Bu ürünlerin hepsini dışarıda yaptırmış olsak çok fazla maliyeti olacaktı. Burada mobilyaları kendi üniversitemiz için yapıyoruz ama dışarıdan talep olduğunda rahatlıkla yapabiliriz. Talep edenlere fiyatlarımızı veriyoruz, uygun görürlerse istedikleri ürünü yapıyoruz. Satış fiyatlarımız piyasaya göre ciddi oranda düşük olduğu için seviniyoruz. Dışarıdan gelen talepleri de daha uygun fiyatlarla yaparız.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme yapmıştık ama araya pandemi süreci girdi" ifadelerini kullandı.

Mobilyaları, üniversitenin ihtiyaç olan çeşitli birimlerine atölyede demonte olarak üretip hazır hale getirdiklerini kaydeden Saçlı, "Daha sonra ihtiyaç olan birimlere götürülüp montajı yapılarak personelin kullanımına sunuluyor. Kendi tasarımımız sıralarımız da var. Bunları da yeni binası yapıldığında Eğitim Fakültesi için imal ettiğimiz yaklaşık 20 adet dersliği için yaptık. Her derslikte yaklaşık 20 adet olmak üzere yaklaşık 400 adet amfi türü sıra ürettik. Yine üniversitemizin farklı birimlerinden talep geldiğinde sıra üretimi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor
Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor

Mersin Üniversitesi, Murat Erat, Atama, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu üniversite mobilyalarını kendisi üretiyor - Son Dakika Ekonomi


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