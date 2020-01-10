Bu üniversitesi savunma sanayindeki açığı kapatacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu üniversitesi savunma sanayindeki açığı kapatacak - Son Dakika

Bu üniversitesi savunma sanayindeki açığı kapatacak

6 saat önce

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, savunma sanayinde iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç olduğunu kaydederek "Bu alanda istihdamda çok büyük açık var. Bizim hedefimiz de bu alandaki açığı kapatmak, böylece bu alana özgü mühendisler yetiştirmektir" dedi.

Bu üniversitesi savunma sanayindeki açığı kapatacak, System.String[]

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, savunma sanayinde iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç olduğunu kaydederek "Bu alanda istihdamda çok büyük açık var. Bizim hedefimiz de bu alandaki açığı kapatmak, böylece bu alana özgü mühendisler yetiştirmektir" dedi.


Rektörlük binasında gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Kul, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Sıradışı ve öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak için çalıştıklarını ifade eden Rektör Kul, bu kapsamda önemli kuruluşlarla anlaşmalar yaptıklarını söyledi.


Rektör Kul, "Biz, 'Sıradışı bir üniversite olalım' dedik ve bu doğrultuda bir yol haritası belirledik. Bu anlamda da savunma sanayini hedef olarak seçtik. Savunma sanayinde ihtisas üniversitesi olmak temel hedefimiz. Bu kapsamda ülkemizin savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarıyla iletişime geçtik. TÜBİTAK Savunma Araştırma Geliştirme, TÜBİTAK Uzay, ROKETSAN ve ASELSAN gibi savunma kuruluşlarıyla temasa geçtik ve çeşitli anlaşmalar yaptık" dedi.


"Yüksek puanlı öğrenci getirebileceğiz"


Savunma sanayinde iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç olduğunu kaydeden Rektör Kul, "Bu alanda istihdamda çok büyük açık var. Bizim hedefimiz de bu alandaki açığı kapatmak, böylece bu alana özgü mühendisler yetiştirmektir. Bunun sayesinde yeni bir üniversiteye öğrenci gelmeme durumunu aşmış olacağız. Böylece rahatlıkla iyi öğrenci ve de yüksek puanlı öğrenci getirebileceğiz" diye konuştu.


Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı için YÖK'e başvuru yaptıklarını söyleyen Rektör Kul, kararın gelecek hafta belli olacağını dile getirerek "Büyük ihtimalle kabul edilecek. YÖK ile ön görüşmelerimiz yapıldı. Savunma teknolojileri alanında yüksek lisans, doktora, tarım bilimleri alanında da yüksek lisans programlarının başvuruları yapıldı. İnşallah önümüzdeki hafta olumlu olarak YÖK'ten çıkacak. Diğer hafta içerisinde de yüksek lisans ve doktora öğrencisinin alımı için ilana çıkacağız. Önümüzdeki bahar döneminde yüksek lisans ve doktora öğrencilerini alarak eğitime başlamış olacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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