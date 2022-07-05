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Bu üniversiteyi tercih edenlere burs desteği verilecek

05.07.2022 18:03
Bu üniversiteyi tercih edenlere burs desteği verilecek

Bu üniversiteyi tercih edenlere burs desteği verilecek Sivas Belediyesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı Sivas Belediyesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında başarılı öğrencilerin desteklenmesi...

Bu üniversiteyi tercih edenlere burs desteği verilecek

Sivas Belediyesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı

SİVAS - Sivas Belediyesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı.

Öğrencilerin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih etmesini sağlamak, başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere nakit burs yardımı ve dizüstü bilgisayar ile tablet desteği sağlanacak.

Sivas Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer katıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu yıl ilk kez lisans öğrencilerini kabul etmeye başladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, "Üniversitemizin tanıtılması noktasında sıkı bir çalışma içerisinde olduk. Bu yıl başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercihi noktasında eksikliğini hissettiğimiz bir konu vardı, o da başarı burslarının üniversitemizde öğrencilerimize sunulmasıydı. Bu konuyu Başkanımız Hilmi Bilgin ile istişare ettik. Başarılı gençlerimizin üniversitemizi tercih etmesi halinde başarı bursu ile ödüllendirilmesi için çalışma yapabileceğimizi söyledik ve bu konuda kendisinden destek istedik. Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilgin: "Çeşitli burs imkanları sağlayacağız"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin her daim yanında olduklarını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise; "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz kuruluşunu tamamlayarak akademik kadrosuyla, teknik altyapısıyla öğrenci alımına hazır hale geldi. Bu yıl YKS sınavının ardından da tercih kılavuzundaki yerini alacak. Üniversitemizin tercih edilebilir bir üniversite olması noktasında birçok çalışma yaptığını biliyoruz. Biz de Sivas Belediyesi olarak öğrenci dostu, her daim eğitimi destekleyen belediyecilik anlayışımızla birlikte üstümüzde düşen görevlerini yerine getirmekle mükellefiz. Bu çerçevede Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tercih edecek öğrencilerimize burs verme kararı aldık. YKS sınavına giren ve sonucunda birinci olan öğrencilerimizden başlayarak 50 bine kadar sıralamaya giren ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize aylık 15 bin TL'den başlayan çeşitli burs imkanları sağlayacağız. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin ve Rektör Kul karşılıklı olarak protokolleri imzaladı.

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Kaynak: İHA

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