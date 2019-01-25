Bu Unutulmaz Anlar Canlı Oldu!! Tv'de Yaşanmış İnanılmaz Olaylar

Bugün sizlere canlı yayınlarda gerçekleşmiş komik ve tuhaf anlardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere canlı yayınlarda gerçekleşmiş komik ve tuhaf anlardan bahsedeceğiz. Dünyanın dört bir yanından canlı yayın kazalarının yer aldığı bu eğlenceli video eminiz hepinizi çok güldürecek. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim.

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