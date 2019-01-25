Bu Unutulmaz Anlar Canlı Oldu!! Tv'de Yaşanmış İnanılmaz Olaylar
1 saat önce
Bugün sizlere canlı yayınlarda gerçekleşmiş komik ve tuhaf anlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere canlı yayınlarda gerçekleşmiş komik ve tuhaf anlardan bahsedeceğiz. Dünyanın dört bir yanından canlı yayın kazalarının yer aldığı bu eğlenceli video eminiz hepinizi çok güldürecek. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:53 Kaynak: Youtube
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