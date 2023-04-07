"Bu Ürün Size Pahalı mı Geldi? Erdoğan Sayesinde" Etiketlerini Üretip, Sosyal Medya Hesabında Paylaşan Mahir Akkoyun Gözaltına Alındı - Son Dakika
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"Bu Ürün Size Pahalı mı Geldi? Erdoğan Sayesinde" Etiketlerini Üretip, Sosyal Medya Hesabında Paylaşan Mahir Akkoyun Gözaltına Alındı

07.04.2023 10:42
"Bu Ürün Size Pahalı mı Geldi? Erdoğan Sayesinde" Etiketlerini Üretip, Sosyal Medya Hesabında Paylaşan Mahir Akkoyun Gözaltına Alındı

Eleştirel görsel tasarımlar yapan ve son olarak marketlerde görünen üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alındı. Akkoyun’un İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

KERİM UĞUR

Eleştirel görsel tasarımlar yapan ve son olarak marketlerde görünen üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alındı. Akkoyun'un İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Eleştirel görsel tasarımlar hazırlayan ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı; "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Akkoyun, sosyal medya hesabında "Gözaltına alınıyorum, Konak Güvenlik Şube" mesajını paylaştı.

Akkoyun'un İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Akkoyun'un tasarlayıp, Twitter hesabında paylaştığı bazı içerikler şöyle:

"AKP, 'Türkiye Yüzyılı' sloganıyla seçimlere hazırlanıyor. Ben de hazırladığım şu görsellerle katkı sunayım.

Alınmayan önlemler, ihmaller, yetersiz yardımlar, enkaz altında can veren on binlerce insan, isimsiz ve numaralı toplu mezarlar. Türkiye'nin yüzyılı başlıyor.

Türkiye'nin bazı yerlerinde kilosu 30 lirayı aşan soğan. İşte Türkiye'nin AKP'li yüzyılı.

Türkiye'nin yüzyılı: 100 metreyi aşan ucuz et kuyrukları.

Türkiye'nin yüzyılı: Geçim sıkıntısı nedeniyle sokak ortasında bedenini ateşe verip intihar eden yoksullar.

Türkiye'nin yüzyılı: Neredeyse her ilde görünen ve metrelerce uzayıp giden sıvı yağ kuyrukları.

Türkiye'nin yüzyılı: 2 yıl önce Kastamonu Bozkurt ve Batı Karadeniz'in bir bölümünde yaşanan sel faciasında en az 97 yurttaş hayatını kaybetmişti. Dere yatağına verilen yapılaşma izinleri, ihmaller ve rant facianın özeti.

Türkiye'nin yüzyılı: Pandemi döneminde işe gitme haricinde kendi yurttaşlarına (emekçilere) sokağa çıkmayı, maskesiz dolaşmayı ve hatta denize girmeyi bile yasaklayanlar, turistlerin ve zenginlerin dilediğince gezip eğlenebilmesini sağladılar.

Türkiye'nin yüzyılı: 5 yıl önce ihmaller nedeniyle Çorlu'da tren faciası yaşandı. Aralarında çocukların da olduğu 25 yurttaş hayatını kaybetti. Bir kişi bile istifa etmedi.

Türkiye'nin yüzyılı: Turistler 'korkmasın' diye kendi vatandaşına, emekçisine 'eğlenmene bak, ben aşılıyım' yazılı maske taktırıp bir de bunun utanmadan reklamını yaptılar.

Türkiye'nin yüzyılı: Milyonlarca insanı 'askıda ekmeğe' muhtaç ettiler.

Türkiye'nin yüzyılı: Milyonlarca insan için kırmızı et tüketmek lüks haline geldi."

Kaynak: ANKA
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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bu Ürün Size Pahalı mı Geldi? Erdoğan Sayesinde' Etiketlerini Üretip, Sosyal Medya Hesabında Paylaşan Mahir Akkoyun Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bu Ürün Size Pahalı mı Geldi? Erdoğan Sayesinde" Etiketlerini Üretip, Sosyal Medya Hesabında Paylaşan Mahir Akkoyun Gözaltına Alındı - Son Dakika
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