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"Bu üssün kapatılmasını talep edenler Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir" dedi.
(İHA)
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