Son Dakika Haberleri: "Bu üssün kapatılmasını talep edenler Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir"
Son Dakika Güncel 'Bu üssün kapatılmasını talep edenler Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir' - Son Dakika

"Bu üssün kapatılmasını talep edenler Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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