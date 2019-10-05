Son Dakika Haberleri: Bu üstgeçit paralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bu üstgeçit paralı

54 dakika önce

Bu üstgeçit paralı Altunizade metrobüs durağındaki üstgeçit paralı oldu, vatandaşlar şaşkına döndü Yoğunluğu azaltmak için turnikeler üstgeçidin girişine konunca karşıya geçen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı Duruma tepki gösteren vatandaş: "Çok saçma ve yanlış bir uygulama"İSTANBUL...

Bu üstgeçit paralı

Altunizade metrobüs durağındaki üstgeçit paralı oldu, vatandaşlar şaşkına döndü

Yoğunluğu azaltmak için turnikeler üstgeçidin girişine konunca karşıya geçen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı

Duruma tepki gösteren vatandaş: "Çok saçma ve yanlış bir uygulama"

İSTANBUL - Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üstgeçidin girişine yerleştirildi. Böylece üstgeçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde sık sık insan seli yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni uygulama ile metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üstgeçidin girişine konuldu. Böylece metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların yanısıra yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da turnikelerden geçmek için kart basmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Durumdan şikayetçi olan bir vatandaş, "Çok saçma ve yanlış bir uygulama bence. Ben normalde çok fazla kullanmıyorum ama ilk kez bu sistemi kullanacağım" dedi.

İBB sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya paylaşımında, "Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üstgeçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte" dedi.

Bu üstgeçit paralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otobüs duraklarında yer alan ekranlardaki hatalar, vatandaşı isyan ettirdi
Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar İBB Sözcüsü Ongun, sıkışıklık sorunu çözülen Altunizade durağının son halini paylaştı Düzde'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 02:05:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu üstgeçit paralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]