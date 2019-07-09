Bu uyarılar can kurtarır

Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve havuzlara koşarken, pek çok kişi yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına giriyor. Uzmanlar, yeterli eğitim almadan, bilinçsizce yüzmeye çalışmanın ölümle sonuçlanabildiğini vurguluyor. Konuyla alakalı açıklama yapan SARFİT Müdürü Murat Kaya boğulma riskini ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemlere değinerek, "Çok iyi yüzme bilseniz dahi kurallara uymalısınız" açıklamasında bulundu.

BAYRAKLARIN ANLAMLARI ÖNEMLİ

Konuşmasına sahillerde bulunan bayrakların öneminden bahsederek başlayan Kaya şunları söyledi: "Kırmızı bayrakların bulunduğu noktalarda denize girilmesi kesinlikle uygun değil. Sarı kırmızı bayraklarda sahilde cankurtaran var, fakat denize girerken dikkatli olunması gerek. En uygunu mavi bayraklı alanlar. Bu alanlarda güvenilir bir şekilde denize girebilir. Boğulma vakalarının önüne geçilmesi için bu bayrakların anlamlarının bilinmesi gerekir.

SAKİN OLUN!

"Plajlarda emniyet şeridinin olmasının sebebi yüzmenin güvenli olduğu alanı belirlemektir. Fakat ne yazık ki bu vatandaşlarımız tarafından çok dikkate alınmadığı için boğulma vakaları çok fazla. Karadeniz boğulma vakalarının en çok olduğu denizlerden biri. Çünkü rip akıntısı çok fazla. Bu akıntı anlık olarak değişebilir. Dışarıdan içeriye doğru 70 km ye varan hızlarla baskı yapar. Çok iyi yüzme biliyor olsanız dahi 70 km gibi bir hıza tepki vermeniz neredeyse mümkün değil. Eğer rip akıntısına kapıldıysanız yanlara ve dikine yanlara yüzmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda panik olmamak kadar aşırı öz güvenli olmamak da önemlidir. Çünkü dalgıçların bile boğulduğunu duyuyoruz."

DERİNLİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ SULARDA YÜZMEYİN

"Bir başka önemli kural ise daha önce denize girmediğiniz bir yerde, herhangi bir gölette veya sulama kanalında yüzmemek. Örneğin bir sulama kanalındaki akım şiddetini bilmiyorsunuz. Bu akım şiddetinin sizi nerelere götüreceğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla sulama kanalarında yüzmek güvenliğiniz açısından uygun değil."

RİP AKINTISI NEDİR?

Her yıl sahillerimizde birçok insanımızın boğularak ölümüne sebep olan, halkımızın kum kayması olarak bildiği Rip akıntılarına karşı çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akıntı, kıyıya ulaşan dalgaların etkisine tepki nedeniyle oluşur. Kıyıya ulaşan suların tekrar denize dönmeleri sırasında meydana gelir. Pek çok plajda bu oluşum bazı bölgelerde kıyıya dik bir şekilde meydana gelir. Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli gözle anlaşılır. Bu bölgede suyun rengi çevresindeki su rengine göre daha koyudur. Bu bölgede derinlik artar. Yüzey çevresi, denizin yüzeyine göre daha kırışıktır. Sabit, aniden oluşan ve gizli olmak üzere değişik türleri bulunan bu akıntılarda sahile gelen dalga geri dönerken çok hızlı bir şekilde hareket ettiğinden, çok iyi yüzme bilen kişi bile bu akıntıya karşı koyamaz. Uzmanlar dize kadar gelen sığ suda bile aniden oluşabilecek akıntıya yakalananların paniğe kapılmamalarını, sahile doğru değil sahile paralel olarak yüzülmesi gerektiği, rip akıntısının bulunduğu alandan ancak bu şekilde çıkılabileceği uyarısında bulunuyor.