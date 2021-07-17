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Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı - Son Dakika

Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı

17.07.2021 10:44

Yazın en bol bulunan ve herkes tarafından bolca tüketilen meyvelerinden üzüm, Japonya'da günün konusu oldu. "Ruby Roman" adı verilen üzüm türü, açık artırmada 12 bin 700 dolara yani Türk Lirası ile 102 bin TL'ye satıldı.

Japonya'da "Ruby Roman" türü kızıl üzümün bir salkımı sezon açılışında 1,4 milyon yene (12 bin 700 dolar) alıcı buldu. İşikawa eyaletinin Kanazawa bölgesi sezon açılışında müşterinin beğenisine sunulan üzümlerin salkım fiyatı geçen yıla göre 100 bin yen (910 dolar) yükseldi.

MARKET SAHİBİ SATIN ALDI

Açılış mezatına katılan zincir market sahibi Tayvanlı Hsieh Ming-ta "Ruby Roman" türü kızıl üzümün salkımına 1,4 milyon yen ödedi. Bu fiyatla salkım üzüm 3. yılında yeni rekor elde etti. Ming-ta, "Ruby Roman'ı Tayvan halkına tanıtmak istiyorum. Çiftçilerin emeklerini düşündüğünüzde 1,4 milyon az bile." dedi.

Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı

"ÜZÜMLER İYİCE TATLANDI"

Kyodo ajansının haberine göre yılın ilk mezatı sonrası Ruby Roman türünden 253 salkımın satış ve nakliyesi gerçekleşti. Üzüm yetiştiricilerin oluşturduğu grubun temsilcilerinden Matsuyama Mitsuo, "Hasat öncesi güneşli günler ve yüksek sıcaklıkla üzümler iyice tatlandı." dedi.

Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı

13 YIL ÖNCE PİYASAYA ÇIKTI

Tanesi pin-pon topu büyüklüğünde, düşük asit ve yüksek şeker oranı içeren Ruby Roman üzümleri, Japonya'da ilk olarak Ağustos 2008'de piyasaya çıktı.

Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı

Japonya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı - Son Dakika Ekonomi


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