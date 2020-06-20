Bu vadide yerli tıbbi ve aromatik bitki fidesi üretiliyor - Son Dakika

Bu vadide yerli tıbbi ve aromatik bitki fidesi üretiliyor

Bu vadide yerli tıbbi ve aromatik bitki fidesi üretiliyor Üretilen fideler Türkiye'nin dört yanındaki çiftçilere ulaştırılıyor Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı: "Ürettiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerle hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de insanlarımıza şifa dağıtıyoruz" Çorum'un Dodurga...

Bu vadide yerli tıbbi ve aromatik bitki fidesi üretiliyor

Üretilen fideler Türkiye'nin dört yanındaki çiftçilere ulaştırılıyor

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı:

"Ürettiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerle hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de insanlarımıza şifa dağıtıyoruz"

ÇORUM - Çorum'un Dodurga ilçesinde kurulan Tıbbı Aromatik Bitkiler Vadisi'nde üretilen yerli tıbbi ve aromatik bitki fideleri Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilere ulaştırılıyor.

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın finans desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 120 dekar alan üzerinde, 2 bin 400 metrekare serası ve 600 metrekare kapalı alanıyla üretime başlayan tesis, her bir fide üretim döneminde 2 milyon fide üretim kapasitesine sahip. Modern teknoloji ile donatılan, bölgenin ilk ve en büyük tıbbi ve aromatik fide üretim tesisi olma özelliğini taşıyan merkez, 400 rakımlı bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye son derece elverişli bir konumda yer alıyor. Şu anda tesiste profesyonel teknik ve ekipmanlarla lavanta, biberiye, ada çayı, tıbbi nane, tıbbi kekik, sarı kantaron, ekinezya, rezene, tıbbi papatya, kişniş, oğul otu gibi bitkiler ve aromatik bitki fidanları üretilirken çiftçiler tarafından talep edilen diğer ürünlerle, bölgeye has yerel çeşitlerle de ürün çeşitliliği artırılabiliyor. Eczacılık, kozmetik ve ilaç sanayinin ham maddesi olan tıbbi ve aromatik bitkiler bu alanlardaki yatırımcılara büyük bir potansiyel teşkil ediyor.

Tesisle kentin bitki üretim merkezi haline getirilerek ilde yetişen önemli bitki türlerinin fide ve tohum ıslahını sağlanması, tarımsal araştırma çalışmaları ile bölgenin ekonomik ve tarımsal kalkınma potansiyellerinin harekete geçirilerek kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesi ve yoksulluğun azaltılarak köyden kente göçün azaltılması amaçlanırken üretilen fidelerle Türkiye'nin aromatik bitki ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tıbbi Aromatik Bitkiler Vadisi'nin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi tarafından kurulduğunu hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, tesisin bölgenin en büyük tıbbi ve aromatik bitki üretim serası olduğunu söyledi.

Lavanta fidesi üretime faaliyetlerine başlayan tesiste kekik, ada çayı, tıbbi nane fidesi deneme üretimi de gerçekleştirildiğini dile getiren Sarı, üretilen fidelerin Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini belirtti.

Tıbbi aromatik bitki üretiminde ülkemizde büyük bir açık olduğuna dikkat çeken Sarı, "Tıbbi aromatik bitkiler ithal olarak geliyor. Ülkemizi ithalattan kurtarmak için fide üretimine ağırlık verdik. Tesisimizde sadece fide üretimi yapıyoruz. Burada damızlık parseller oluşturduk. Önümüzdeki yıllarda damızlık parsellerde üretmiş olduğumuz tohum, fide, çelik gibi materyalleri alarak burada çoğaltarak ülkemizin dört bir yanına göndermeyi düşünüyoruz" dedi.

Tesiste tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili başka materyallerinde denemelerini yaptıklarını dile getiren Sarı, "Tesis 3 ila 4 milyon liraya mal oldu. 1 milyon fide üretim kapasitemiz var. Ocak ayında fide üretime çalışmalara başlıyoruz Mayıs ayında teslimleri yapıyoruz. Amacımız burada tıbbi ve aromatik bitki üretimi hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de insanlarımıza şifa dağıtıyoruz"

Bu vadide yerli tıbbi ve aromatik bitki fidesi üretiliyor

Orhan Sarı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu vadide yerli tıbbi ve aromatik bitki fidesi üretiliyor - Son Dakika Ekonomi

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