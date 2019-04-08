Bu Vahşi Hayvanlar Dünyaya Melek Olarak Geldi | İnsanları Kurtaran Vahşi Hayvanlar
1 saat önce
Bugün sizlere cesur ve vicdanlı hayvanlar tarafından hayatları kurtulmuş 8 insandan ve onların çarpıcı kurtarılma hikayelerinden bahsedeceğiz.
Bugün sizlere cesur ve vicdanlı hayvanlar tarafından hayatları kurtulmuş 8 insandan ve onların çarpıcı kurtarılma hikayelerinden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:26 Kaynak: Youtube
Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı