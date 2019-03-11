Bu Vapur İstanbul'a Gidecek' Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti (2)
1 saat önce
SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI İzmir
'in Konak
ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul
'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:06 Kaynak: DHA
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