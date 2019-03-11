Son Dakika Haberleri: Bu Vapur İstanbul'a Gidecek' Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti (2)

Bu Vapur İstanbul'a Gidecek' Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti (2)

1 saat önce

SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu Vapur İstanbul'a Gidecek' Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti (2), System.String[]
SERBEST BIRAKILDI

İzmir'in  Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

İzmir, Konak, İstanbul, Güncel
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