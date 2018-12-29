Bu Videoda Anlatılanlara Hepimiz Maruz Kalıyoruz. Farkında Mısınız?
8 dakika önce
İzlediğimiz neredeyse her şeyin içerisine gizlenmiş olan ve neredeyse gözlerimizle görmemizin imkansız olduğu ancak bilinç altımızın algıladığı az bilinen subliminal mesajlar hakkında hazırlamış olduğum videoyu umarım severek beğenerek izlersiniz.
İzlediğimiz neredeyse her şeyin içerisine gizlenmiş olan ve neredeyse gözlerimizle görmemizin imkansız olduğu ancak bilinç altımızın algıladığı az bilinen subliminal mesajlar hakkında hazırlamış olduğum videoyu umarım severek beğenerek izlersiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:31 Kaynak: Youtube
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