Bu Videodan Sonra Hayatınız Kolaylaşacak mı? | Deha mı Zırva Mı?

İnternette görebileceğiniz pratik bilgi, hayat hilesi, life hack denilen ve mantıklı gibi görünün videoları test ettim. ve gerçekten bunlar yararlı lı saçma mı onu düşündüm.

İnternette görebileceğiniz pratik bilgi, hayat hilesi, life hack denilen ve mantıklı gibi görünün videoları test ettim. ve gerçekten bunlar yararlı lı saçma mı onu düşündüm. domates, soyma, sarımsak, ayıklama, telefon, lens, boyama, filtre, yapma, su, filtresi, renkli, pipet, düğme, yapma gibi kelimeler ve videolardan yola çıktım.

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