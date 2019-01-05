Son Dakika Haberleri: Bu Videodan Sonra Hayatınız Kolaylaşacak mı? | Deha mı Zırva Mı?

Bu Videodan Sonra Hayatınız Kolaylaşacak mı? | Deha mı Zırva Mı?

18 dakika önce

İnternette görebileceğiniz pratik bilgi, hayat hilesi, life hack denilen ve mantıklı gibi görünün videoları test ettim. ve gerçekten bunlar yararlı lı saçma mı onu düşündüm.

İnternette görebileceğiniz pratik bilgi, hayat hilesi, life hack denilen ve mantıklı gibi görünün videoları test ettim. ve gerçekten bunlar yararlı lı saçma mı onu düşündüm. domates, soyma, sarımsak, ayıklama, telefon, lens, boyama, filtre, yapma, su, filtresi, renkli, pipet, düğme, yapma gibi kelimeler ve videolardan yola çıktım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:10 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek

"3600'ü Yap Artık" Diyen Vatandaşı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:28:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Videodan Sonra Hayatınız Kolaylaşacak mı? | Deha mı Zırva Mı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]