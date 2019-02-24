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Bu Videoyu 1 Dakika Boyunca İzleyin, Aksi Taktirde Çocuklarınız Bunları Yaşayabilir

1 saat önce

Son yıllarda GDO'lu, katkılı gıdalarla sık sık karşılaşırken bir de sahte gıdalar yaygınlaşmış.

Son yıllarda GDO'lu, katkılı gıdalarla sık sık karşılaşırken bir de sahte gıdalar yaygınlaşmış. Özellikle dünyada sahte denilince akla gelen ilk ülke olan Çin'de bu durum çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Biz de bugün sizlere sahte pirinçten, sahte üte kadar dünya genelinde sahtesi yapılmış gıdalardan bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:33 Kaynak: Youtube

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